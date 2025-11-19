SUCCESSOS
Detingut al precipitar-se la seua mare des d’una finestra a l’Hospitalet
Els mossos investiguen si l’home va poder haver llançat la dona, d’uns 80 anys. Els veïns diuen que era violent i que l’octogenària volia fer-lo fora de casa
Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort d’una dona d’uns 80 anys que es va precipitar per la finestra del seu domicili, un tercer pis ubicat al carrer Llobregat de la localitat de l’Hospitalet de Llobregat, la matinada de dilluns a ahir. La policia catalana va detenir el fill de la víctima, un home d’uns 50 anys, i investiga si aquest va estar involucrat en la mort de la seua mare.
Els fets van tenir lloc cap a les 00.15 hores de la matinada, quan els Mossos van rebre l’avís que una dona es trobava ferida a l’haver-se precipitat des del seu domicili. Fins al lloc es van traslladar diverses dotacions de la policia, la Guàrdia Urbana i els serveis d’emergències, que van traslladar la dona en estat crític a l’hospital de Bellvitge, on finalment va acabar morint a causa de la gravetat de les ferides.
El fill, que es trobava al domicili, va ser retingut per la Guàrdia Urbana i més tard detingut pels Mossos, que es van fer càrrec de la investigació, per la seua presumpta implicació en els fets. Els investigadors tenen sobre la taula tres hipòtesis: que la dona hagués caigut de manera accidental, que el fill l’hagués tirat o que es tractés d’un suïcidi.
Testimonis dels veïns
Alguns dels veïns de la víctima van relatar que el fill era conflictiu a la comunitat i agressiu amb la mare. Així mateix, van afirmar que la dona havia reconegut que volia que marxés del domicili i que les baralles entre ambdós eren contínues. “Es creua amb algú i li insulta, aquest home té problemes i la mare volia fer-lo fora de casa”, va afirmar un dels veïns del bloc. Un altre va coincidir a destacar que “l’home era agressiu i que era complicat compartir la convivència amb ell. En algunes ocasions agredia la mare i es creia l’amo del carrer”, va asseverar. Pel que sembla, l’home estaria diagnosticat amb problemes de desequilibris emocionals, de caràcter, i algun atac psicòtic, segons van apuntar fonts properes al cas.
La mort d’aquesta dona se suma a la que la setmana passada es va produir a Barcelona, quan un home de 49 anys va matar el seu pare i després es va intentar treure la vida llançant-se a les vies del metro.
Els fills del matrimoni que dissabte va aparèixer mort a casa seua, a Alpedrete, un cas que el Govern central ha catalogat ja com un nou cas de violència de gènere, amb posterior suïcidi de l’home, van defensar ahir el pare, a qui van definir com “un home exemplar” que va ser “abandonat” per l’Administració per desatendre la seua situació psicològica. “Als nostres pares els van matar”, van asseverar en un comunicat, en el qual van qüestionar si “tant li costava al sistema parar atenció” al seu progenitor, que durant anys havia sol·licitat ajuts, però va ser “ignorat, rebutjat, desatès, silenciat, en conclusió, abandonat”.
L’alcalde d’Alpedrete, el popular Juan Fernández, va declarar dilluns que l’ocorregut “no va ser per odi”, sinó pel perfil psicològic de l’home, la qual cosa va generar una allau de crítiques polítiques i que l’oposició reclamés el seu cessament.