POLÍTICA
El Govern central aprova una despesa rècord per fer “atractiu” el pressupost del 2026
Eleva el sostre de despesa fins als 216.177 milions el 2026 i preveu un dèficit del 2,1%. María Jesús Montero demana altura de mires en el finançament autonòmic, però xoca amb el PP i Junts. Castellà: “L’objectiu de dèficit i la regla de despesa formen part de la recentralització”
El Consell de Ministres va aprovar ahir un sostre de despesa rècord per al 2026 que servirà per preparar un pressupost “atractiu” que la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, espera presentar entorn de febrer del proper any. Montero va explicar que aquest augment de la despesa serà compatible amb la correcció del dèficit gràcies a una recaptació tributària rècord, impulsada al seu torn pel creixement econòmic, que el Govern central ha elevat fins al 2,9% aquest any, malgrat que manté la previsió d’avanç del 2,2% per al 2026.
El Govern ha fixat el límit de despesa no financera o sostre de despesa per al proper any –el límit de despesa que poden incloure els pressupostos– en 212.026 milions d’euros, un 8,5% més que el presentat per a aquest any i un màxim històric. De fet, si s’inclouen els fons europeus (4.151 milions), el sostre de despesa es dispararà fins als 216.177 milions d’euros, també un 8,5% més.
El calendari passa per presentar el projecte de pressupostos entorn del febrer encara que no compti amb els suports necessaris per tirar endavant, uns vots que espera obtenir al llarg de la tramitació. En qualsevol cas, no va descartar modificar aquest calendari, orientat a tenir els pressupostos en vigor a l’abril o el maig, si hi ha una “finestra d’oportunitat” per fer-ho abans i, fins i tot, tornar a presentar els comptes si el primer projecte és rebutjat, en cas que vegi possible l’aprovació.
Abans de presentar el pressupost, el Congrés haurà de votar la senda d’estabilitat 2026-2028 aprovada ahir, que manté els objectius de reducció del dèficit públic del pla fiscal estructural: 2,1% del PIB el 2026; 1,8% el 2027 i 1,6% el 2028.
Les comunitats tenen un objectiu de dèficit del 0,1% del PIB en tot el període i les corporacions locals, d’equilibri, mentre que l’Estat espanyol haurà de reduir el seu dèficit a l’1,8% el 2026; a l’1,5% el 2027 i l’1,4% el 2028; i la Seguretat Social, al 0,2% el 2026 i el 2027 i el 0,1% el 2028.
La senda d’estabilitat estableix que el deute haurà de baixar al 100,9% del PIB el 2026; el 100% el 2027 i el 99,1% el 2028, mentre que la regla de despesa serà del 3,5%, el 3,4% i el 3,2%, respectivament.
Montero va demanar “altura de mires” als grups, en especial a Junts i el PP, per aprovar la senda d’estabilitat –el sostre de despesa no es vota–, que tot apunta que serà rebutjada al Congrés la propera setmana amb l’oposició de PP, Vox i Junts.
Si això succeeix, el Govern de l’Estat haurà de tornar a aprovar-la i, si el Congrés la tomba de nou, entraran en vigor els objectius del pla fiscal, la qual cosa afectarà el repartiment, de manera que les comunitats haurien de tancar en equilibri, perdent així 5.485 milions en marge de despesa en el període 2026-2028.
Junts per Catalunya va considerar ahir “escandalós” que el ministeri d’Hisenda hagi decidit ajornar fins al mes de gener l’anunci del nou model de finançament. Així ho va assegurar ahir el vicepresident del partit Antoni Castellà, l’endemà de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF).
En unes declaracions distribuïdes per Junts, Castellà va recordar que tant el Govern espanyol com el català “es van comprometre” a presentar el nou model abans del 2026. “De moment, zero. Ni nou model, i la ministra ja no anuncia que serà multilateral i bilateral alhora”, va criticar. En aquest sentit, va reblar que és “exactament el sistema que tenim en aquest moment”. D’altra banda, va criticar que les propostes realitzades en el CPFF formen part d’un “procés de recentralització i encotillament, en lloc de millorar la capacitat financera de Catalunya”.
Quant a l’objectiu de dèficit, va criticar que Catalunya tingui el 0,1% i l’Estat l’1,8%, i que els ajuntaments no tinguin capacitat d’endeutament. També va qüestionar l’increment de l’avançament, perquè “el problema no és que ens avancin diners, sinó millorar el finançament”.
Sense pacte
Per la seua part, la portaveu d’Esquerra al Parlament, Ester Capella, va afirmar que de moment no hi ha un pacte entre el Govern central i els republicans per a un nou sistema de finançament, després dels anuncis de l’Executiu central després del CPFF de dilluns: “Avancem, progressem adequadament.”
L’Executiu confia a tenir pressupostos a començaments del 2026
El Govern central confia a tenir pressupostos aprovats “a començaments del 2026”. Així ho va dir ahir la portaveu de l’Executiu, Sílvia Paneque, que va insistir que estan treballant “molt intensament” per tenir-los “com més aviat millor”. Segons la portaveu, això podria ser possible gràcies al “pas endavant” que ha viscut la negociació del finançament singular després de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF). En la trobada, la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, es va comprometre a presentar una proposta de nou model entre gener i febrer. “Queda molt treball per fer, però estem centrats a fer-lo”, va afirmar Paneque.
Feijóo demanarà avui a Sánchez que expliqui com pensa governar
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, demanarà avui al president del Govern central, Pedro Sánchez, que expliqui al Congrés com pensa governar sense Pressupostos, sobretot arran de la decisió de Junts de trencar el seu acord d’investidura, cosa que deixa l’Executiu amb una majoria absoluta en contra.
Per la seua part, el vicesecretari d’Hisenda, Habitatge i Infraestructures del PP, Juan Bravo, va criticar que María Jesús Montero “prometi la lluna” en relació amb el finançament autonòmic a uns mesos de les eleccions andaluses, que toquen el juny del 2026 i a les quals ella optarà com a candidata del PSOE-A a la presidència de la Junta.