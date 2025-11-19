SEGRE

Hamas rebutja deixar el control de Gaza a una força internacional

Palestins caminen entre edificis arrasats a la ciutat de Gaza. - EFE/EPA/MOHAMMED SABER

El grup islamista Hamas i un bon nombre de faccions armades palestines com les Brigades Al-Qassam (braç armat de Hamas), les Brigades Al-Quds (Gihad Islàmica) o les Brigades dels Màrtirs d’Al-Aqsa (Fatah) van rebutjar ahir la resolució aprovada a última hora de dilluns pel Consell de Seguretat de l’ONU redactada pels EUA que recolza el pla de vint punts de Donald Trump per a Gaza i la creació d’una Força Internacional d’Estabilització (ISF) a l’enclavament palestí.

Hamas va assegurar que la resolució “no respon als drets ni demandes dels palestins, afavoreix l’ocupació israeliana i busca imposar un mecanisme de tutela internacional sobre l’enclavament, que els palestins i les faccions de resistència no accepten”.

La resolució, aprovada amb tretze vots a favor i les abstencions de la Xina i Rússia, estipula l’activació de l’ISF fins al desembre del 2027 que assegurarà les fronteres de Gaza amb Israel i Egipte, protegir els civils i els corredors humanitaris i finalment capacitar una força policial palestina.

