El Suprem deixa en llibertat Santos Cerdán perquè considera reduït el risc de destrucció de proves o de fugida
Puente li retira el passaport i l'obliga a comparèixer quinzenalment davant la justícia
El magistrat instructor del Tribunal Suprem Leopoldo Puente ha decretat aquest dimecres la llibertat provisional de l'exsecretari d'organització del PSOE Santos Cerdán, en considerar "reduït" el risc de destrucció de proves. A més, l'obliga a entregar-li el passaport, a no sortir de l'Estat espanyol i a presentar-se cada quinze dies davant de la justícia.
El jutge destaca que s'han enfortit els consistents indicis que ja pesaven contra ell en el marc del 'cas Koldo', però que això no justifica per si mateix mantenir la mesura cautelar excepcional de presó.