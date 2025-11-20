POLÍTICA
Illa veu a prop un millor finançament i demana a Junts deixar la “queixa”
Els de Puigdemont li retreuen els retards i que es conformi amb la proposta de Madrid. El president defensa els avanços assolits en un any de legislatura
El nou model de finançament va centrar ahir la sessió de control al Govern al Parlament, on es va produir una nova picabaralla entre el PSC i Junts. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va defensar que un millor finançament per a Catalunya és “més a prop” després del Consell de Política Fiscal i Financera de dilluns, mentre que va instar Junts a abandonar la “queixa” i a defensar els interessos dels catalans. El cap de l’Executiu va rebatre així a la presidenta del grup de Junts, Mònica Sales, que el va acusar de “conformar-se” amb la proposta en la qual treballa la vicepresidenta primera del Govern central i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero: “Té vostè veu pròpia o senzillament fa d’altaveu del PSOE?”, li va etzibar. Sales, que es va estrenar com a presidenta del partit al Parlament en substitució d’Albert Batet, va anunciar que el seu grup ha registrat una sol·licitud de compareixença d’Illa perquè “presenti i expliqui la seua proposta de finançament”.
El president va lamentar que “des del 2014 no hi ha hagut cap avanç” en aquesta carpeta i va recordar que Junts ha governat durant “molt d’aquest temps”: “Poden exhibir molta queixa, però cap resultat.” “En matèria de finançament estem més a prop que ahir i només una mica més lluny que demà de resoldre un problema que vostès durant molts anys de govern han estat incapaços de resoldre”, va asseverar Illa.
Després de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, Montero va anunciar que presentarà a finals de gener o al febrer a tot estirar una proposta de nou model de finançament, una de les qüestions essencials dels acords segellats entre el PSC i ERC en el marc de la investidura d’Illa. Des de la Generalitat han insistit que el model que presentarà la ministra d’Hisenda respectarà la “singularitat” de Catalunya.
Per la seua part, a Madrid, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, va acusar el president espanyol, Pedro Sánchez, de pretendre “escanyar” els catalans amb una proposta d’objectius de dèficit que és la “més centralista, de dretes i espanyolista dels últims anys”, i va retreure que altres diputats catalans aplaudeixin la proposta.
Retrets d’ERC a Romero per “frivolitzar” amb el referèndum
El president del grup parlamentari d’Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, va abandonar ahir el seu escó i abans de sortir de l’hemicicle va retreure a la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, que “frivolitzés” amb el procés durant una picabaralla amb Junts. L’episodi es va desencadenar arran d’una intervenció del diputat de Junts Antoni Castellà, que va criticar el retard del Govern a presentar el nou model de finançament i a l’incomplir els terminis anunciats. En la seua resposta, Romero va recordar, amb sorna, que “vaig escoltar alguns diputats dir que en 18 mesos seríem independents i em sembla que ja portem alguns quants anys i això no ha estat així”, en al·lusió al compromís que va marcar l’independentisme el 2015. “Nosaltres vam prometre un referèndum, el vam fer i el vam guanyar”, va afirmar Castellà, reivindicant la victòria del procés.