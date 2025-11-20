POLÍTICA
Pérez Llorca presenta candidatura confiat a arribar a un pacte amb Vox
Una nonada, reconeguda víctima de la dana
El secretari general del PPCV i fins ara síndic del PP a les Corts Valencianes, Juanfran Pérez Llorca, va oficialitzar ahir la seua candidatura a presidir la Generalitat en substitució de Carlos Mazón, confiat que serà “capaç” d’assolir un acord amb Vox que encara no ha tancat. L’últim dia de termini per registrar la candidatura, el PP ho va fer després d’una reunió del grup parlamentari en la qual tots els diputats van firmar la candidatura i es va designar el fins ara portaveu a la comissió d’investigació de la dana de les Corts, Nando Pastor, com a nou síndic popular. Pérez Llorca, que va comparèixer després de registrar la candidatura amb la rúbrica dels 40 diputats del grup, inclosa la de dos absents a la reunió, Mazón i l’alcaldessa de València, María José Catalá, un dels noms que sonaven per a aquest relleu, va afirmar que es veu capaç d’aconseguir un pacte amb Vox, atesos els acords assolits aquesta legislatura i la responsabilitat dels de Santiago Abascal. Els 13 diputats del partit ultra són decisius per aprovar la investidura, ja que al PP li falten deu vots per a la majoria absoluta.
Per la seua part, el PP estatal sospesa que Pérez Llorca agafi les regnes del PPCV a principis del 2026, una vegada que hagi estat investit i tingui encarrilat el nou Consell.
D’altra banda, la jutge de Catarroja que investiga la gestió de la dana va incloure en la causa com a morta per les riuades Scarlett, la víctima no nascuda la mare de la qual, Janine Brigitte, una jove de 26 anys embarassada de vuit mesos, va morir arrossegada per l’aigua. La magistrada també va sol·licitar a la periodista Maribel Vilaplana, que va dinar amb Mazón, les dades de la targeta amb què va pagar el pàrquing on va deixar el cotxe.