El PP demana 30 anys de presó per a Ábalos i Koldo
L'acusació popular en la trama de mascaretes també sol·licita 7 anys per a l'empresari Aldama i demana presó preventiva pels riscos de fugida
L'acusació popular coordinada pel Partit Popular ha presentat aquest dijous un escrit al Tribunal Suprem on demana 30 anys de presó per als principals implicats en la trama de les mascaretes durant la pandèmia. Les peticions van dirigides contra l'exministre de Transports José Luis Ábalos i el seu antic home de confiança, Koldo García, investigats per presumptes comissions il·lícites en contractes sanitaris. Per a l'empresari Víctor de Aldama, la formació liderada per Alberto Núñez Feijóo sol·licita 7 anys de presó.
Aquestes penes superen les que va demanar la Fiscalia Anticorrupció el dimecres, que sol·licitava 24 anys per a Ábalos, 19,5 anys per a García i 7 per a Aldama. A més de les condemnes, l'escrit del PP demana presó preventiva immediata per a Ábalos i García, argumentant que existeixen indicis racionals de criminalitat i un evident risc de fugida davant la possibilitat de penes elevades. Tot i que el jutjat ja ha imposat mesures cautelars com la retirada del passaport, els populars consideren que la privació provisional de llibertat seria una mesura proporcional donada la gravetat dels fets investigats.
Petició de testimonis d'alt nivell al judici
Un dels elements més destacats de l'escrit presentat per les acusacions populars coordinades pel PP és la petició de testimonis per declarar durant el judici. Entre les figures sol·licitades destaquen el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, així com la vicepresidenta segona i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero. També es demana la compareixença de l'exministra d'Indústria Reyes Maroto i l'exconseller delegat d'Air Europa, Javier Hidalgo, per aclarir possibles connexions amb els fets investigats en aquest cas.