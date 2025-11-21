TRIBUNALS
La defensa de Pujol insisteix que no està en condicions de ser jutjat
La defensa de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha recorregut la decisió de l’Audiència Nacional de citar-lo, per videoconferència, abans del judici per examinar el seu estat de salut, adduint que no està en condicions de ser jutjat.
Segons fonts jurídiques, en les seues al·legacions, presentades ahir, l’advocat de l’expresident, Cristóbal Martell, insisteix que s’ha d’arxivar la causa contra ell pel deteriorament cognitiu que pateix, però anuncia que, sigui quina sigui la decisió final del tribunal, no la recorrerà. En qualsevol cas, l’advocat recorda que l’expresident, de 95 anys i que està hospitalitzat per una pneumònia, no pot ni ha de desplaçar-se a l’Audiència Nacional per ser explorat, per la qual cosa compareixerà per videoconferència si el tribunal es reafirma que vol examinar-lo directament.
Així mateix, el metge personal de Pujol, el doctor Jaume Padrós, preveu que es doni l’alta mèdica a l’expresident avui divendres atesa la seua evolució “favorable”, després d’estar ingressat des de diumenge a la Clínica Sagrada Família de Barcelona.