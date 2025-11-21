SEGRE
Una nova onada d’atacs a Gaza deixa 36 morts, dotze dels quals nens

Israel va matar dimecres, durant una nova onada de bombardejos sobre la Franja de Gaza, trenta-sis persones, entre elles dotze nens, i en va ferir vuitanta-vuit, segons les dades difoses ahir pel ministeri de Sanitat gazià. L’exèrcit israelià va justificar l’atac afirmant que “diversos terroristes” van obrir foc contra les tropes a Khan Yunis. Des que va començar l’alto el foc el 10 d’octubre, han mort per atacs d’Israel 312 gazians.

