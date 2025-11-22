POLÍTICA
Elogis al caràcter dialogant de Lluch en el 25 aniversari del seu assassinat
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va reivindicar ahir la figura de l’exministre Ernest Lluch en el 25 aniversari del seu assassinat a mans d’ETA. En un acte d’homenatge al Palau de la Generalitat, Illa va defensar els “tres estendards poderosos” que Lluch va portar al llarg de la seua vida: “la paraula, la raó i la veritat”. “Va defensar la paraula davant del soroll; la raó davant de la força; i la veritat davant de la mentida”, va asseverar. En l’acte també van intervenir la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, que va lloar la figura de Lluch en la defensa de la pau, i una de les seues filles, Eulàlia Lluch, que va recordar la part més personal del seu pare. Homenatge també li van retre desenes de companys i amics amb una ofrena floral a la plaça de la Constitució de Sant Sebastià, on el 1999, poc abans de ser assassinat el 21 de novembre del 2000, en un discurs, durant la primera i fallida treva d’ETA, Lluch va manifestar la seua alegria perquè “els que abans mataven ara criden” i va afegir que no s’assabentaven que havia “arribat la democràcia i la llibertat a aquest país”.