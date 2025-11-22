BALCANS
Els acords de pau a Bòsnia i Hercegovina compleixen 30 anys
Enmig de l’augment de tensions a la zona
Els Acords de Dayton, que van posar fi a tres anys i mig de guerra a Bòsnia que van deixar uns 100.000 morts, van complir ahir 30 anys al mig de les tensions generades en els últims mesos pel líder serbobosnià Milorad Dodik al desobeir les decisions de l’Alt Representant europeu, Christian Schmidt, supervisor dels esmentats pactes.
El 21 de novembre del 1995, els presidents de Bòsnia i Hercegovina, de Croàcia i de Iugoslàvia van aprovar en una base militar ubicada a la ciutat nord-americana de Dayton (Ohio) l’Acord Marc General de Pau a Bòsnia i Hercegovina, després de les pressions generades pels bombardejos de l’OTAN i l’impuls diplomàtic de l’Administració de Bill Clinton. Tanmateix, aquest document es va firmar oficialment el 14 de desembre del 1995 en una cerimònia celebrada a París. Aquell mateix dia va entrar en vigor i va marcar l’inici definitiu de la pau al país balcànic.
Les parts van establir mecanismes per posar fi a les hostilitats, respectar la sobirania de cada una i “arreglar les controvèrsies per mitjans pacífics”, abstenint-se “de tot acte, mitjançant amenaça o ús de la força (...), contra la integritat territorial o la independència política de Bòsnia i Hercegovina o de qualsevol altre Estat”. També fixava la desmilitarització, la reconstrucció, la celebració d’eleccions lliures, la creació d’una nova Constitució i el retorn dels refugiats.
Divisions ètniques
L’acordat a Dayton va servir per posar fi a la guerra, però va consolidar les divisions ètniques tant a nivell territorial com polític, ja que compta amb un complex sistema polític amb tres presidents, i un sistema econòmic caòtic.