JUSTÍCIA
El TC rebutja més recursos del PP contra la llei amnistia
Dels governs de Múrcia, Andalusia, País Valencià i Castella i Lleó. Descarten aplicar-la als síndics de l’1-O
El ple del Tribunal Constitucional (TC) va rebutjar ahir els recursos contra la llei d’amnistia presentats pels governs de Múrcia, Andalusia, País Valencià i Castella i Lleó, tot liderats pel PP. Els magistrats al·leguen pèrdua sobrevinguda d’objecte després de la sentència del mes de juny passat que avalava el gruix de la llei.
El tribunal aprecia, en aquest sentit, que els òrgans tenen legitimació activa per impugnar la llei, però es remet a la doctrina establerta en la sentència del juny, atès que les al·legacions d’inconstitucionalitat formulades són molt coincidents amb les ja resoltes en tres dels quatre recursos.
Pel que fa al de Castella i Lleó, també rebutja les seues al·legacions i argumenta que la llei d’amnistia no estableix la suspensió de cap dret fonamental.
Igual com va passar amb la sentència per la qual es va avalar la llei, els magistrats de l’ala conservadora Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel i César Tolosa han anunciat que emetran vots particulars.
D’altra banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va rebre la causa dels síndics del referèndum 1-O del Jutjat Penal 11 de Barcelona, l’ha tornat al jutjat perquè el titular aclareixi l’aforament de Tània Verge, actualment diputada d’ERC, i sense aplicar-los la llei d’amnistia.