EUROPA
Trump dona a Ucraïna un ultimàtum perquè accepti el seu pla de pau
Li dona de termini fins dijous vinent, mentre Zelenski l’estudia amb els seus aliats europeus. Putin creu que pot ser la base per a un arranjament pacífic “definitiu”
El president dels Estats Units, Donald Trump, va confirmar ahir que el seu homòleg ucraïnès, Volodimir Zelenski, té de termini fins dijous que ve, 27 de novembre, per respondre al seu pla de pau per posar fi a la guerra que va començar amb la invasió russa el febrer del 2022.
“Tenim moltes dates límit, però dijous ens sembla un moment apropiat”, va explicar Trump durant una entrevista en el programa radiofònic del locutor Brian Kilmeade per a Fox News. Dijous vinent, com a nota particular, se celebra la festivitat del dia d’Acció de Gràcies als Estats Units.
Fora d’això, Trump, com ve dient des de fa mesos, i en particular des de la passada cimera celebrada a Alaska amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin, va deixar entreveure que Kíiv haurà de resignar-se i acceptar que Rússia es quedarà amb la part oriental del país, el Donbàs, com apunta el seu pla.
Zelenski considera aquesta opció com a intolerable i va assegurar, també ahir, que proposarà aquests dies una alternativa.
El president d’Ucraïna va mantenir ahir una conversa a quatre amb els líders d’Alemanya, França i el Regne Unit, i després una altra amb el secretari general de l’OTAN, per avaluar el pla de pau concebut pels Estats Units.
Els presidents de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i del Consell Europeu, António Costa, van reiterar a Zelenski que qualsevol pla de pau per a aquest país ha d’implicar Kíiv, després de conèixer-se els detalls de la proposta de la Casa Blanca per posar fi a la guerra a Ucraïna.
Per la seua part, el president de Rússia, Vladímir Putin, va confirmar que ha rebut el pla de pau i va considerar que el document pot servir de base per a un arranjament pacífic “definitiu”.
Mentrestant, almenys cinc persones van morir i vuit van resultar ferides com a conseqüència d’un atac de l’Exèrcit rus a la capital homònima de Zaporíjia. Paral·lelament, les autoritats russes van anunciar nous avenços en el marc de la seua invasió d’Ucraïna, desfermada el febrer del 2022, amb la presa de cinc localitats més a les províncies de Donetsk i Dnipropetrovsk.