CRIM
Detingut un home per assassinar la seua exparella
En un habitatge de Rincón de la Victoria. Aquest cas elevaria a 39 les assassinades per violència de gènere enguany a Espanya
Un home va ser detingut ahir per la seua presumpta implicació en la mort violenta de la seua exparella, una dona de 60 anys, a la localitat malaguenya de Rincón de la Victoria, segons van informar fonts properes a la investigació.
Veïns van alertar el 112 sobre les 10.20 hores per una baralla de parella en un habitatge del municipi, per la qual cosa el centre coordinador d’emergències va mobilitzar la Guàrdia Civil.
A l’arribar al lloc, a la urbanització Cotomar, els agents de l’institut armat van trobar la dona sense vida i amb signes de violència i van detenir un home per la seua suposada relació amb el crim, que s’investiga com un cas de violència masclista, segons les fonts. L’aixecament del cadàver per al posterior trasllat a l’Institut de Medicina Legal es va produir a les 14.10 hores.
Per la seua part, el subdelegat del Govern central a Màlaga, Javier Salas, va assenyalar a les xarxes socials que les forces de seguretat estan “obtenint dades” sobre la mort violenta d’aquesta dona i que no hi havia antecedents de denúncies en el sistema Viogén de seguiment dels casos de violència de gènere. Si es confirmés, aquest cas elevaria a dotze les dones assassinades a Andalusia per violència de gènere aquest 2025, amb un total de 39 víctimes a tot Espanya durant aquest any i 1.334 des del 2003.