SEGRE

El fiscal general presenta la seua renúncia després de la condemna: "És el moment d’abandonar"

El Tribunal Suprem el va condemnar dijous passat a dos anys d’inhabilitació per un delicte de revelació de secrets

Álvaro García Ortiz la setmana passada.

Lluís Serrano
Publicat per
agències

Creat:

Actualitzat:

El fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, ha presentat aquest dilluns la seua dimissió al govern espanyol, després que dijous passat fos condemnat pel Tribunal Suprem a dos anys d’inhabilitació per al càrrec per un delicte de revelació de secrets.

En una carta remesa al ministre de Justícia, Félix Bolaños, García Ortiz ha anunciat que deixa el càrrec de fiscal general en "profund respecte a les resolucions judicials" després de la sentència del Suprem i que per tant, ha arribat "el moment d’abandonar l’acompliment de tan alta responsabilitat".

