L’Audiència Nacional acorda jutjar Jordi Pujol per videoconferència des de casa seua
"Estic a disposició del tribunal per respondre el millor que sàpiga, però molt en forma no estic", ha dit l'expresident
L'Audiència Nacional ha decidit que l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol segueixi el judici contra ell i la seva família per suposada corrupció des de casa seva i per videonconferència. No obstant, el tribunal decidirà si l'exonera quan li toqui declarar o abans si li passa alguna cosa. Els magistrats han pres la decisió després d'una vista oral per videoconferència en la qual ha intervingut Pujol des de casa seva a Barcelona, dos metges forenses de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya i un forense de l'Audiència Nacional. Els forenses catalans han ratificat l'informe que deia que Pujol no es troba en condicions de salut mentals i físiques per defensar-se en un judici. Ell s'ha mostrat disposat a seguir el judici.
La vista ha estat a porta tancada per a la premsa, però tots els acusats han pogut veure a Jordi Pujol en directe, que ha dit que està a disposició del tribunal, segons han explicat fonts jurídiques. "Estic a la seva disposició per respondre el millor que sàpiga, però en molta forma no estic", ha assegurat. Preguntat pel fiscal, també ha dit que intentaria entendre els documents que li presentin, però no ho ha pogut assegurar.
Els forenses de l'IMLCFC han ratificat el seu informe, mentre que el de l'AN també ha certificat que l'expresident no està bé de salut: "Parla molt però explica poc".
Just en començar la vista pública del judici, el magistrat president del tribunal s'ha dirigit a l'expresident i li ha dit que el judici s'iniciarà "amb la seva presència". "Això implica que, en principi, estarà vostè present a les sessions del judici, i es determinarà, en el seu moment, si efectivament vostè continua si es produeix qualsevol situació o modificació del seu estat de salut. En funció d'això, el tribunal decidirà", ha dit. "En qualsevol cas, en el moment que vostè hagi de tenir una intervenció activa, es determinarà exactament si vostè està en condicions de fer-ho, de ser-hi o no. Això implica que, efectivament, el tribunal li permetrà estar al seu domicili", ha conclòs.
Agències