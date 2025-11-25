Jordi Pujol no es connecta a la segona sessió del judici contra ell i no té previst fer-ho fins que declari
Els fills de l'expresident sí que acudeixen a l'Audiència Nacional tot i que el tribunal els va eximir de fer-ho
L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol no s'ha connectat per videoconferència des del seu pis de Barcelona a la segona sessió del judici contra ell i la seva família que se celebra des d'aquest dilluns a l'Audiència Nacional.
El tribunal va decidir que sigui jutjat per suposada corrupció, però li va permetre que no es connectés fins que declari al final del judici, a la primavera, que és el que previsiblement farà si abans no se l'exonera abans pel seu mal estat de salut.
En canvi, els seus set fills sí que han acudit presencialment a la seu de l'Audiència Nacional de San Fernando de Henares tot i que no hi estaven obligats. El tribunal els permet acudir només els dies que es practiquin proves directes contra ells.
Nacional i internacional
L’Audiència Nacional continua endavant amb el judici a Jordi Pujol, contra el criteri forense
Agències