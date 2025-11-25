SEGRE

Jordi Pujol no es connecta a la segona sessió del judici contra ell i no té previst fer-ho fins que declari

Els fills de l'expresident sí que acudeixen a l'Audiència Nacional tot i que el tribunal els va eximir de fer-ho

L'expresident Jordi Pujol es va connectar per videoconferència al judici aquest dilluns.

Lluís Serrano
L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol no s'ha connectat per videoconferència des del seu pis de Barcelona a la segona sessió del judici contra ell i la seva família que se celebra des d'aquest dilluns a l'Audiència Nacional. 

El tribunal va decidir que sigui jutjat per suposada corrupció, però li va permetre que no es connectés fins que declari al final del judici, a la primavera, que és el que previsiblement farà si abans no se l'exonera abans pel seu mal estat de salut. 

En canvi, els seus set fills sí que han acudit presencialment a la seu de l'Audiència Nacional de San Fernando de Henares tot i que no hi estaven obligats. El tribunal els permet acudir només els dies que es practiquin proves directes contra ells.

