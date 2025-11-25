EUROPA
El Kremlin rebutja els canvis europeus en el pla de pau dels EUA
Trump diu que “una cosa bona” pot estar passant en les negociacions
Menys de 24 hores després que europeus i ucraïnesos aconseguissin eliminar de la proposta de pau dels EUA aquells punts que creuaven les seues línies roges, Rússia va rebutjar de ple les modificacions, i el president de Rússia, Vladímir Putin, es va cenyir a la primera versió del pla, considerada massa prorussa per Ucraïna i la UE.
L’assessor presidencial Iuri Uixakov va valorar en aquest sentit com “poc constructiva” l’alternativa elaborada pel Regne Unit, França i Alemanya al pla de pau dels EUA per a Ucraïna. “No ens convé”, va dir. Així, el govern de Vladímir Putin es va cenyir a la primera versió del pla de 28 punts presentat, al considerar que aquesta podria “establir les bases per a un arranjament pacífic definitiu” a Ucraïna.
Entre els punts clau que la UE demanava eliminar d’aquest pla destaca el que preveia que Ucraïna retiri les tropes de la part que encara controla de la regió oriental de Donbàs. La proposta europea també sol·licita modificar els articles que descartaven l’entrada d’Ucraïna a l’OTAN i el desplegament en sòl ucraïnès de tropes de l’Aliança Atlàntica.
El pla d’Europa tampoc no accepta que 100.000 milions de dòlars en actius russos congelats a Occident s’inverteixin en esforços de reconstrucció d’Ucraïna liderats pels EUA, que segons un punt del pla inicial que volen canviar els europeus es beneficiarien de la meitat dels ingressos que generi aquesta inversió.
De moment es desconeixen quines de les propostes europees van ser finalment incloses en l’acord marc que va sortir de les consultes de diumenge a Ginebra entre nord-americans i ucraïnesos, si bé el cap de la diplomàcia alemanya, Johann Wadephul, va assegurar ahir que “tot” allò que anava en perjudici de l’OTAN i la UE en l’últim esborrany va ser eliminat.
Malgrat les diferències evidents que existeixen entre Ucraïna i Rússia sobre el pla de pau, el president dels EUA, Donald Trump, s’atrevia a avançar que “una cosa bona” pot estar passant en els esforços per posar fi a la guerra. “És realment possible que s’estiguin aconseguint grans avenços en les converses de pau entre Rússia i Ucraïna. No ho creuran fins que ho vegin, però una cosa bona podria estar succeint”, va escriure a la seua xarxa Truth Social.