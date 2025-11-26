POLÍTICA
El Govern central proposa la progressista Teresa Peramato com a fiscal general de l’Estat
Després de la dimissió d’Álvaro García Ortiz, que la Moncloa espera que es mantingui al càrrec fins que es completi la substitució. L’Executiu de l’Estat defensa que és “absolutament idònia” per al lloc
El Consell de Ministres va proposar ahir Teresa Peramato com a nova fiscal general de l’Estat, l’endemà que Álvaro García Ortiz presentés la seua renúncia al càrrec després de ser condemnat per revelació de secrets pel Tribunal Suprem (TS). Es tracta d’una fiscal amb 35 anys de carrera que destaca, sobretot, per la seua experiència en la lluita contra la violència de gènere però també pel seu caràcter progressista (més informació al desglossament).
Segons fonts del ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, l’elecció de Peramato, fins ara fiscal de Sala en Cap de la Secció Penal de la Fiscalia del Tribunal Suprem, es fa a proposta del ministre Félix Bolaños. Una vegada aprovada la proposta de nomenament, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) haurà d’emetre un informe no vinculant, una cosa que té previst fer avui mateix. Posteriorment, Peramato compareixerà davant de la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats perquè l’òrgan parlamentari faci el seu examen a la candidata. Quan s’hagin fet aquests tràmits, el Govern central n’acordarà el nomenament definitiu com a fiscal general de l’Estat i el transmetrà al rei perquè el faci efectiu.
Peramato agafarà les regnes de la institució en un moment especialment complicat a causa de la sortida de García Ortiz del càrrec per la seua condemna al Suprem, una situació inèdita que ha aprofundit la bretxa interna i ha rematat la ja perjudicada imatge del Ministeri Públic, per la qual cosa esmenar les dos coses s’entreveu com el seu repte més gran.
El Govern va defensar que Peramato és una persona “absolutament idònia” per al càrrec i per portar a terme “els reptes que té al davant el Ministeri Públic”. Bolaños va elogiar el seu “compromís feminista i vocació de servei públic” que, va subratllar, treballarà per continuar reforçant l’autonomia i independència de la institució i els mitjans materials i humans per complir la seua tasca: “Perseguir el delicte i complir la llei.” Així mateix, va afirmar que “la idea del Govern central” és que García Ortiz continuï al càrrec fins que es completi el procés de substitució, mentre va aprofitar per ratificar-li el suport de l’Executiu davant els “atacs despietats” que assegura que ha patit.
Per la seua banda, la ministra d’Igualtat, Ana Redondo va destacar que en el Dia de l’Eliminació de la Violència contra la Dona, aquesta elecció “evidencia la prioritat del Govern”.
Podem insta el PSOE a actuar contra el “colpisme judicial”
Podem va preguntar després del nomenament de Teresa Peramato què va fer el PSOE “després que la dreta política, mediàtica i judicial hagi assassinat civilment el seu fiscal general de l’Estat en un exemple de colpisme judicial sense precedent”. Segons el parer de la secretària general del Podem, Ione Belarra, la qüestió més rellevant ara és si es prenen mesures concretes d’accés a la carrera judicial, d’eliminació dels aforaments o de renovació del Consell General del Poder Judicial. Mentrestant, la portaveu de Sumar al Congrés, Verónica Barbero, va celebrar la proposta i va compartir que des de la seua formació confien que farà una bona feina al capdavant d’una institució. Va destacar a més que és una fiscal “de provada solvència”, compromesa amb el feminisme i amb la igualtat.
El PP considera el nomenament “continuista”
El PP va criticar el nomenament de Teresa Peramato com a nova fiscal general afirmant que serà “continuista” d’Álvaro García Ortiz, condemnat pel Tribunal Suprem a dos anys d’inhabilitació per un delicte de revelació de secrets en relació amb la filtració de dades de la causa seguida per presumpte delicte fiscal contra l’empresari Alberto González Amador, parella d’Isabel Díaz Ayuso. La portaveu popular al Congrés, Ester Muñoz, ho va considerar així perquè, va explicar, és “de l’absoluta confiança” de Dolores Delgado i del mateix García Ortiz. “El que s’estan preguntant els espanyols”, va subratllar Muñoz, “és si aquesta nova fiscal general, si el president del Govern, Pedro Sánchez, li demana que cometi delictes per atacar rivals polítics, també ho farà”. El secretari general del PP, Miguel Tellado, va dir que “la clau” és si Sánchez renuncia a continuar polititzant la Fiscalia o si la continua utilitzant “en benefici propi”.
Una experta en violència de gènere amb 35 anys de carrera
Teresa Peramato, nascuda a Salamanca el 1962 i fiscal de carrera amb 35 anys d’exercici, compta amb una àmplia trajectòria, especialment en matèria de lluita contra la violència de gènere i és considerada una de les grans impulsores d’aquesta especialització judicial. El 2005 va ser nomenada fiscal delegada per a la Secció de Violència Sobre la Dona a la Fiscalia de Madrid i també va ser membre del Grup d’Experts de l’Observatori Estatal de Violència contra la Dona per a l’elaboració del Primer Informe Anual de l’Observatori Estatal de Violència sobre la Dona. Peramato, que ha ocupat el càrrec de Fiscal de Sala contra la Violència sobre la Dona entre 2021 i 2025, és l’actual presidenta de la Unió Progressista de Fiscals, des de la qual reclama més autonomia per al Ministeri Públic. Serà la quarta fiscal general de l’Estat durant el Govern de Pedro Sánchez després de María José Segarra, Dolores Delgado i Álvaro García Ortiz.