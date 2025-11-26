El poder judicial avala per unanimitat Teresa Peramato com a nova fiscal general de l’Estat
L’òrgan de govern dels jutges conclou que reuneix els requisits legals necessaris per exercir el càrrec
El ple del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalat per unanimitat la idoneïtat de Teresa Peramato per esdevenir fiscal general de l'Estat. Els vocals de l’òrgan de govern dels jutges consideren que Peramato “reuneix els mèrits i requisits” legals exigits per ocupar el càrrec, és a dir, que és una jurista “de reconegut prestigi” i acumula més de 15 anys d’experiència en l’exercici professional. Es tracta d’un informe preceptiu però no vinculant. Un cop superat aquest tràmit, Peramato compareixerà al Congrés dels Diputats i, posteriorment, serà nomenada formalment.
L’executiu espanyol vol que Peramato completi tot el procés en un termini breu de temps. Mentre el nomenament no es publica al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) Garcia Ortiz, que dilluns va presentar la seva dimissió, exercirà les funcions.
De moment, Peramato no només compta amb el vistiplau del CGPJ, sinó de les associacions de fiscals i de jutges, que no han criticat la designació d’una fiscal especialista en la lluita contra la violència masclista. Tampoc ho ha fet explícitament el PP, tot i que sí que ha lamentat la “continuïtat” a la fiscalia general de l'Estat.
Peramato substituirà en el càrrec a Álvaro García Ortiz, condemnat pel Tribunal Suprem a dos anys d’inhabilitació per la filtració de dades de la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El 2023, i malgrat que l’òrgan de govern dels jutges portava cinc anys amb el mandat caducat, un CGPJ majoritàriament conservador va concloure que García Ortiz no reunia els requisits d’idoneïtat.
