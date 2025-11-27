PROCEDIMENT
Aval unànime del Poder Judicial a la fiscal general
El ple del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va donar ahir el seu suport unànime a la idoneïtat de Teresa Peramato com a futura fiscal general de l’Estat, després de la carta de cessament del seu antecessor, Álvaro García Ortiz, al ser inhabilitat pel Tribunal Suprem.
Superat l’examen del CGPJ, Peramato s’haurà de sotmetre al de la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats, que avaluarà els seus mèrits i idoneïtat, encara que ni el seu dictamen ni el del Consell no són vinculants.
Després, el Consell de Ministres procedirà al seu nomenament, que serà efectiu després del jurament o promesa davant del rei i la presa de possessió davant del ple del Tribunal Suprem.
Mentrestant, el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i diputats del PP van intercanviar acusacions de “canibalisme polític” i referències a “seure a la banqueta” arran de la condemna del Tribunal Suprem a García Ortiz, amb dos anys d’inhabilitació per revelació de secrets.