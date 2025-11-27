El Suprem envia l'exministre Ábalos i Koldo García a la presó en apreciar risc de fugida
L'exministre i el seu exassessor ingressaran al centre penitenciari de Soto del Real
El magistrat del Tribunal Suprem (TS) Leopoldo Puente ha decidit enviar a presó provisional sense fiança l'exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García Izaguirre per la comissió dels possibles delictes d'integració en organització criminal, suborn, ús d'informació privilegiada, tràfic d'influències i malversació. El jutge creu que hi ha un "risc de fugida" que veu "extrem". Segons han indicat fonts coneixedores, Ábalos i Koldo García ingressaran al centre penitenciari de Soto del Real. La Presidència del Congrés, per la seva banda, ha enviat un ofici al TS per tal que certifiqui la decisió d'ingrés a presó provisional d'Ábalos per iniciar el tràmit per a l'acord de Mesa per a la seva suspensió com a diputat del grup Mixt.
Amb aquest pas, el jutge Puente avala el gir de la Fiscalia Anticorrupció, que durant les vistes d’aquest dijous ha canviat de criteri respecte al mes d'octubre, quan no va demanar l'entrada a presó de cap dels dos, petició que si van plantejar ja aleshores les acusacions del cas. En el cas d'Ábalos, el Ministeri Públic demana vint-i-quatre anys de presó, 46 d'inhabilitació i 3,9 milions d'euros de multa pel seu paper en una trama de corrupció en pandèmia. Pel que fa a Koldo García, se li demanen dinou anys i mig de presó i 3,9 milions de multa.
Aquest dijous al migdia, la Cadena Ser ha publicat unes declaracions d'Ábalos en què valorava la petició del fiscal en cap Anticorrupció, Alejandro Luzón, demanant el seu ingrés a presó. Segons Ábalos, és una decisió "política" per "aconseguir una declaració col·laborativa". "Van incrementar els delictes i les penes per incrementar el risc de fuga", ha afirmat.
Durant les vistes celebrades aquest dijous al Suprem, les defenses d'Ábalos i Koldo García han assegurat novament que no existeix risc de fuga dels seus clients. En el cas de l'exministre -han apuntat a l'ACN fonts presents- han assegurat que no tenia "interessos" fora d'Espanya, que ja podria haver marxat, però que tenia un arrelament massa important. Pel que fa a la defensa de Koldo, ha recordat que té una filla i una mare d'edat avançada. "Tots tenim dret a aprendre a poc a poc", ha dit el mateix Koldo García al tribunal. En el cas de la fiscalia, ha advertit que cap persona ni poder de l'Estat "té dret a sostraure's de l'acció penal". "Per això la justícia es representa amb una bena als ulls", han apuntat des del Ministeri Públic.