POLÍTICA
Junts escenifica la ruptura amb el Govern central i tomba amb PP i Vox el camí de dèficit
Aquesta nova derrota parlamentària allunya l’Executiu de Sánchez de l’objectiu de comptar amb nous comptes l’any que ve. Podem s’absté i Esquerra reclama complir el finançament singular
Junts va fer efectiva una vegada més la seua ruptura amb el PSOE i ahir va unir els seus vots als de PP i Vox per donar un nou revés al Govern tombant els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic per al conjunt de les administracions entre 2026 i 2028 proposats pel ministeri d’Hisenda, que és el pas preliminar a la presentació dels Pressupostos Generals de l’Estat de l’any que ve. També contraris a la proposta es van mostrar els diputats de Podem, que es van abstenir en la votació. Després del seu rebuig, el Govern central té un termini d’un mes per presentar-ne una de nova i, si també és rebutjada, s’aplicaran les metes del pla fiscal estructural, que té la mateixa xifra global de dèficit (2,1% del Producte Interior Brut (PIB)) per al 2026, però obligarà les comunitats autònomes a tancar en equilibri en lloc d’amb una dècima del PIB de dèficit.
El diputat de Junts Josep Maria Cruset va criticar a la ministra María Jesús Montero que la proposta de dèficit del 0,1% per a les autonomies fos la mateixa que s’incloïa al camí que ja va tombar el Congrés –amb els vots de PP, Vox i Junts– el juliol de l’any passat i va concloure que en realitat Montero no vol aprovar els comptes, sinó presentar-los i que el PP els tombi per “poder fer campanya” a Andalusia. Per la seua part, tant PP com Vox van criticar que el sostre de despesa hagi pujat un 8,5%, fins a superar per primera vegada els 200.000 milions d’euros, per sobre de les previsions d’evolució del PIB i van augurar que això es traduirà en més impostos i deute.
Entre els que van votar-hi a favor es trobava ERC, que va defensar “permetre negociar els pressupostos”, malgrat que, va advertir la diputada Teresa Jordà, “primer” han de complir tot el que tenen pactat, inclòs el finançament singular per a Catalunya. Per la seua part, Podem va acusar el Govern d’estar en “precampanya”.
Malgrat aquest nou revés, Montero va dir que està decidida a presentar nous comptes, mentre va advertir que seran els governs autonòmics els perjudicats per aquesta negativa, ja que no podran comptar amb més marge de despesa.
Madrid, Catalunya i Andalusia seran els més perjudicats
La Comunitat de Madrid, Catalunya i Andalusia seran els territoris que perdran més marge de despesa davant del rebuig del Congrés al camí d’estabilitat 2026-2028, el primer pas per a l’elaboració dels Pressupostos Generals de l’Estat del 2026. En conjunt, Hisenda estima que es perdran 5.485 milions en capacitat de despesa per a les comunitats autònomes amb el rebuig al camí plantejat pel Govern central, ja que entraran en vigor els objectius més ajustats plasmats en el pla fiscal remès a Brussel·les (0 per cent de dèficit davant el 0,1 per cent proposat per Hisenda). En concret, Catalunya perdrà un marge de despesa de 1.038,7 milions d’euros.
Illa i ERC acusen els de Puigdemont d’anar en contra de Catalunya
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va criticar ahir la decisió de Junts de tombar el camí de dèficit posat sobre la taula pel Govern central, a l’assenyalar que “no entén” que “alguns partits catalans” hagin rebutjat una proposta que dotaria de “mil milions d’euros” Catalunya. “No entenc que alguns partits catalans hagin votat no a donar més capacitat d’inversió al Govern de la Generalitat, de mil milions d’euros”, va lamentar, en al·lusió velada al partit liderat per Carles Puigdemont. Així mateix, Illa va reclamar la reforma del sistema de finançament, subratllant que “tots els presidents autonòmics” amb els que ha parlat coincideixen en el fet que l’actual model “s’ha d’actualitzar” perquè “no respon a les realitats d’avui”.
També ERC va carregar durament contra Junts, el portaveu del qual al Congrés, Gabriel Rufián, va demanar als de Puigdemont que “deixin de fer mal” a Catalunya alineant-se “amb el pitjor” de l’hemicicle, en al·lusió al PP i Vox. En aquest sentit, va afirmar que la seua formació va votar-hi a favor per “responsabilitat”.