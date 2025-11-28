TRIBUNALS
El jutge envia a la presó Ábalos i Koldo García davant del risc “extrem” de fuga
L’exministre es converteix en el segon exsecretari d’Organització del PSOE, després de Cerdán, a entrar a la presó. El Congrés inicia el tràmit per suspendre-li els drets com a diputat
El magistrat Leopoldo Puente va enviar ahir a presó provisional i sense fiança l’exministre i actual diputat José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García a l’apreciar risc “extrem” de fuga davant de les elevades peticions de presó que afronten per presumptes comissions irregulars en contractes de mascaretes.
Puente va atendre les peticions de la Fiscalia Anticorrupció i les acusacions populars: el Ministeri Públic sol·licita 24 anys de presó per a Ábalos i 19 i mig per a Koldo García, i les acusacions populars l’eleven a 30 anys.
L’instructor assenyala que no només existeixen “nombrosos indicis racionals de criminalitat”, sinó que el possible risc que tots dos poguessin sostreure’s a l’acció de la justícia resulta “extrem” i “màxim” en aquest moment, per la qual cosa no pot conjurar-se amb el manteniment de les cautelars que pesaven fins ara sobre els dos (compareixences periòdiques al Jutjat i retirada del passaport). Aquest risc de fuga augmenta també davant del “previsiblement molt pròxim enjudiciament” i per “la naturalesa no recurrible de la sentència que en el seu moment recaigui” contra Ábalos i García.
El jutge rebutja a més que l’empresonament d’Ábalos, que s’ha convertit en el primer diputat del Congrés a entrar a la presó, “retalli o menyscabi” el dret dels seus votants a ser representats per ell a la Cambra Baixa.
Ábalos, que es converteix en el segon exsecretari d’Organització del PSOE a entrar a presó provisional després de Santos Cerdán, i Koldo García van ingressar a la presó de Soto del Real a les 18.09 hores en un furgó de la Guàrdia Civil que els va traslladar des dels calabossos de l’Audiència Nacional.
La Presidència del Congrés va enviar un ofici al Tribunal Suprem amb la finalitat que certifiqui la decisió d’ingrés a presó provisional i l’ordre de processament “del diputat José Luis Ábalos” i iniciar d’aquesta manera el tràmit per a la suspensió de les seues funcions i atribucions parlamentàries.
Mentrestant, el jutge de l’Audiència Nacional (AN) Ismael Moreno té previst interrogar avui com a investigat Koldo García pels contractes adjudicats per les Canàries en pandèmia.
Ahir, el comissionista Víctor de Aldama va declarar davant de Moreno, a qui va dir que l’expresident de les Canàries i ara ministre Ángel Víctor Torres buscava una “cartera ministerial” a canvi dels favors que va fer a la trama del cas Koldo. “Hauria d’estar preocupat, bastant”, va afirmar.
Els socialistes intenten marcar distàncies
La cúpula del PSOE va provar ahir de marcar tota la distància possible amb l’exministre i exdirigent socialista José Luis Ábalos després de la seua entrada a presó preventiva per presumpta corrupció, subratllant que va ser expulsat del partit i que ara és un diputat del Grup Mixt.
Peinado exigeix a la Moncloa l’agenda de Begoña Gómez
El jutge Juan Carlos Peinado ha avisat la Moncloa que si no li remet les agendes de Begoña Gómez, l’esposa del president del Govern espanyol, i de la seua assessora, Cristina Álvarez, pot cometre un delicte de desobediència. El jutge instructor reclama “novament a la Presidència del Govern” que li faciliti diversa documentació que li va requerir, “o bé indiquin les causes per les quals en el dia d’avui no s’han remès”. Peindado es refereix a les agendes que ha encarregat analitzar l’UCO de la Guàrdia Civil per “determinar si les cites, reunions, trasllats, viatges, etc., fetes per totes dos alhora, o només per Álvarez, eren en relació amb activitats personals o professionals de Gómez”.
D’altra banda, el jutge escoltarà avui diversos càrrecs de la Universidad Complutense de Madrid que Gómez va proposar com a testimonis per defensar que va firmar plecs de contractació i va registrar el domini de la càtedra que codirigia per ordres del centre d’estudis.