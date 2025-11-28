La jutgessa envia a la presó el principal sospitós d’assassinar el 2001 Helena Jubany
La titular del jutjat d’instrucció número 2 de Sabadell (Barcelona) ha enviat a presó a Santiago Laiglesia, principal sospitós del crim de la bibliotecària Helena Jubany ocorregut el 2001 i que va ser exculpat en el seu dia per falta de proves, acusat d’un delicte d’homicidi. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la jutgessa ha dictat presó provisional per a Santiago Laiglesia, tal com sol·licitaven la Fiscalia i l’acusació particular exercida per la família de la víctima, després d’una compareixença en la qual l’investigat s’ha acollit al seu dret a no declarar.
En la seua interlocutòria, la magistrada argumenta que existeixen "indicis sòlids" que incriminen l’investigat, arran de les proves de l’ADN que han trobat restes biològiques seues al jersei de la víctima, i acorda el seu ingrés a la presó, per l’elevat risc que fugi o que intenti influir en testimonis del crim. Jubany, de 27 anys d’edat, va ser assassinada el 2 de desembre de 2001 a Sabadell. Va ser llançada al buit des del terrat d’un pati interior, nu, semiinconscient i amb cremades al cos.
Santiago Laiglesia va ser investigat fins el 2005 per la seua presumpta relació amb el crim de la bibliotecària, juntament amb la seua parella Montserrat C., qui es va suïcidar a la presó després de ser detinguda, i Ana E., però la causa es va acabar arxivant per a ells per falta de proves concloents que els incriminessin.
Risc de fuga i que influeixi en testimonis
No obstant, la família de la bibliotecària va litigar en els tribunals fins aconseguir que es reobrís el cas, que estava al caire de la prescripció, i va aconseguir que el jutjat encarregués nous informes biològics. Les recents anàlisis de l’ADN encarregades per la jutgessa han incriminat Santiago Laiglesia en el crim, per la qual cosa la jutgessa va reobrir la causa contra ell. En el procés està també imputat Xavi J., membre de la Unió Excursionista de Sabadell (UES) a què també pertanyia la víctima.
Segons la magistrada, arran de les proves biològiques "existeixen sospites fundades" de la participació en el crim de Santiago L.P., advocat de professió que treballa com a funcionari de la Generalitat. "Els avenços científics en la investigació dels sistemes genètics han permès sumar a la investigació noves dades i indicis, que no van poder obtenir-se anteriorment i que reforcen ostensiblement la sospita de la intervenció de Santiago L.P. en la mort dolosa de la víctima", apunta la interlocutòria.
La magistrada també ha tingut en compte la gravetat de la pena que podria imposar-se a l’investigat, de fins 20 anys de presó, pel que "més intensa cap presumir la temptació" que fugi, fins i tot fora de la Unió Europea, i eviti ser jutjat. Recorda també la magistrada que, per la seua professió, l’investigat comprèn "perfectament" el nou "escenari" obert arran de les proves de l’ADN, "totalment diferent al que s’ha trobat al llarg de tota la instrucció, quan no es disposaven de prou elements per sostenir la seua imputació".
La jutgessa subratlla que, de moment, no disposa de dades sobre l’arrelament de l’investigat, més enllà del seu treball a la Generalitat, del que es deriven unes possibilitats econòmiques que també podrien "facilitar la seua fugida i assentament en un altre país".
"Gir històric del cas"
Després de conèixer la interlocutòria de la jutgessa, l’advocat de la família de Jubany, Benet Salellas, ha celebrat en declaracions als mitjans que la magistrada consideri "una dada molt rellevant" les proves de l’ADN, una qüestió que comporta un "canvi qualitatiu" en el transcurs del cas. "Es fa seu el resultat de la investigació de tots aquests anys", ha assegurat, en una interlocutòria que "fa referència a molts altres indicis que, segons la magistrada i que nosaltres compartim, apunten en la direcció de la participació de Santiago L.P. en l’assassinat". Per a la família de la bibliotecària, la presó provisional per al principal sospitós és una mesura coherent amb la situació actual del cas i amb l’esforç que han fet des de 2001 perquè es fes justícia.