DEFENSA
Macron anuncia un servei militar voluntari de 10 mesos de durada
Seguint la línia d’altres països europeus davant l’amenaça russa. Mentrestant, Putin afirma que Moscou està disposat a formalitzar que no atacarà Europa
El president francès, Emmanuel Macron, va anunciar ahir oficialment la creació d’un servei militar voluntari de 10 mesos a partir de l’estiu vinent per a joves entre 18 i 19 anys que només serviran en missions al territori nacional gal.
En un primer moment, s’incorporaran al servei militar voluntari tres mil joves, que haurien d’augmentar a deu mil el 2030 i, “en funció de l’amenaça”, cinquanta mil el 2035, va dir el cap de l’Estat francès en un discurs a la caserna de Varces, als Alps francesos.
“La joventut aspira a la llibertat i té set de compromís”, va afirmar abans d’assenyalar que la creació d’aquest “servei nacional” s’emmarca en un moviment general que s’està produint al Vell Continent.
Malgrat que va descartar el retorn al servei militar obligatori, que a França va desaparèixer el 1996, va deixar una porta oberta per obligar tota una promoció de joves a incorporar-se a les forces armades si així ho decidís el Parlament “en cas excepcional”.
D’altra banda, un 66,2% d’espanyols pensa que Espanya podria participar en una guerra en els propers anys. Així ho reflecteix l’Estudi sobre Pors i Incerteses, publicat pel Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS). D’aquests, el 57% respon que Espanya es podria veure involucrada en una guerra en els propers anys contra Rússia, el 42,2% contra el Marroc, el 30,4% contra els EUA i el 14,8% contra algun país d’Àsia.
Per la seua banda, el president rus, Vladímir Putin, va presentar la seua versió del pla de pau per a Ucraïna, que consisteix a negociar amb els EUA el reconeixement de les seues conquestes territorials a Ucraïna, en particular Crimea i el Donbàs. A més, va assenyalar que està disposat a formalitzar la seua postura que no té intenció d’atacar els països europeus.