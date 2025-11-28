POLÍTICA
Pérez Llorca, nou president valencià amb el suport de Vox
Diu que demanarà perdó per la dana
El secretari general del PP al País Valencià, Juanfran Pérez Llorca, va ser ahir elegit nou president de la Generalitat en substitució del dimitit Carlos Mazón gràcies al suport de Vox, amb els vots del qual va obtenir la majoria absoluta que necessitava per a ser investit. Durant el seu discurs d’investidura a les Corts Valencianes, Pérez Llorca va afirmar que les seues primeres paraules en el càrrec serien per “demanar perdó” a les famílies de les 229 víctimes mortals de la dana del 29 d’octubre del 2024 en nom de la Generalitat. També va afirmar que la seua intenció és seguir el camí del canvi iniciat el 2023 i va llançar diverses picades d’ullet al partit ultra, que va mantenir en secret el sentit del seu vot fins a l’últim moment, en temes com la immigració o el pacte verd o la construcció d’infraestructures hidràuliques. En matèria d’immigració, va defensar la necessitat d’ordenar-la “amb sentit comú”, i va plantejar mesures com el retorn dels menors no acompanyats als seus països o conèixer la nacionalitat dels delinqüents. També va carregar contra el pacte verd afirmant que és “la pitjor amenaça” a què s’enfronten els agricultors. La presa de possessió serà dimarts.