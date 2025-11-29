CONFLICTE
Putin i Orbán negocien el suport a Ucraïna a canvi d’energia
El president rus, Vladímir Putin, va rebre ahir al Palau del Kremlin el seu homòleg hongarès, Viktor Orbán, en el marc de les converses per posar fi a la guerra d’Ucraïna. Tots dos van abordar el subministrament d’hidrocarburs barats i la compra d’accions en les petrolieres russes a canvi del suport d’Orbán a Ucraïna. Putin, a més, va acceptar la proposta del mandatari hongarès perquè Budapest aculli les negociacions de pau, després de la reunió cancel·lada a l’octubre. El Kremlin ja ha rebut el marc del pla de pau proposat pels Estats Units –consensuat per Ucraïna i la Unió Europea– i el debatrà la setmana que ve amb la delegació nord-americana.
Per la seua banda, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va anunciar ahir la dimissió del seu cap de gabinet, Andrí Iermak, després que les autoritats anticorrupció del país escorcollessin el seu apartament i la seua oficina en el marc d’una investigació multimilionària per suborns al sector nuclear.