Netanyahu demana al president l’indult als seus casos per corrupció
Apel·la a l’“interès nacional” a causa de la situació d’Israel
El primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, va enviar ahir a través del seu advocat una petició al president, Isaac Herzog, perquè l’indulti en el judici en el qual s’enfronta a tres causes per corrupció, frau, abús de confiança i suborn. A començaments de novembre, el president dels EUA, Donald Trump, va apel·lar a Herzog en una carta a indultar Netanyahu, defensant el seu paper en la gestió del país. Ja durant la seua visita a l’octubre, el mandatari nord-americà va demanar al Parlament d’Israel l’amnistia: “Per què no li concedeixen l’indult?”, li va dir aleshores al president, “a qui li importen uns cigarros i xampany?”. La carta de l’equip d’advocats de Netanyahu, difosa per la presidència, comença esmentant la missiva de Trump i demana partint-ne l’indult i la conclusió dels procediments penals contra el primer ministre. “Els procediments penals en el cas del primer ministre perjudiquen els interessos de l’Estat d’Israel, exacerben les disputes entre els diferents sectors de la població i desvien l’atenció pública dels assumptes polítics i de seguretat de l’agenda nacional”, resa la carta de l’equip de Netanyahu. Així mateix, es basen en la seua “gestió” dels conflictes que Israel ha afrontat en els últims dos anys, com l’ofensiva a Gaza, l’empresa contra el Líban, els atacs als houthis del Iemen, la guerra de l’Iran o les creixents tensions amb Síria. “És evident que el primer ministre, a partir d’ara, ha de dedicar tota la seua força, energia temps i intel·ligència a liderar l’Estat d’Israel”, assenyalen.