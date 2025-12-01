SUCCESSOS
Un tiroteig en una festa infantil deixa 4 morts
Almenys quatre persones van morir i deu més van resultar ferides en un tiroteig registrat dissabte a la nit en un saló de banquets a la localitat de Stockton, al nord de Califòrnia, Estats Units. Els fets van tenir lloc cap a les 18.00 hores hora local quan un individu va irrompre disparant al local, on una família es trobava celebrant un aniversari infantil. Segons les autoritats locals, el tiroteig sembla ser “selectiu”, és a dir, dirigit contra la família i les forces policials no havien aconseguit al tancament d’aquesta edició identificar l’autor dels fets.
El Fiscal de Districte del Comtat de San Joaquín, Jon Freitas, va sol·licitar suport ciutadà per provar de trobar-lo. Entre les víctimes mortals hi ha un adolescent de 14 anys i un nen de 8, a més de dos adults de 30 i 32 anys, segons van informar mitjans locals. També hi ha alguns menors entre els ferits.