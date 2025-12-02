SUCCESSOS
Mata a punyalades la seua parella i se suïcida a Madrid
La dona constava com a “inactiva” en el sistema de seguiment VioGén. La parella deixa òrfenes dos filles menors d’edat
Una dona de 45 anys va ser assassinada a última hora de diumenge al seu domicili de Torrejón de Ardoz (Madrid) de diverses punyalades, una al coll, presumptament per la seua parella, amb la qual tenia dos filles de 13 i 17 anys i que s’hauria suïcidat posteriorment.
La parella estava registrada el 2022 en el sistema de Seguiment Integral en els casos de Violència de Gènere, VioGén, amb risc “no apreciat” i en aquests moments aquest cas estava en situació “inactiva”. La denúncia per violència de gènere la va presentar un testimoni, encara que la dona no va voler denunciar ni declarar. Aquest nou crim masclista va ocórrer sobre les deu de la nit de diumenge, quan els serveis d’emergències i la Policia Nacional primer van trobar el cadàver d’un home de 44 anys que s’havia precipitat des de l’edifici del número 2 del carrer Reino Unido, a la localitat de Torrejón de Ardoz.
Els veïns van informar els agents que abans de llançar-se al buit l’home, de 44 anys, havia amenaçat de matar les seues filles i treure’s la vida. A l’accedir a l’interior del domicili des del qual aquesta persona s’havia precipitat –la porta va ser oberta pels bombers– els agents van localitzar el cos de la dona amb diverses ferides d’arma blanca, alguna al coll. Posteriorment al domicili es van personar les dos filles de la parella, que van quedar a càrrec d’un familiar al ser menors d’edat.
Amb aquesta ja són 41 les dones víctimes d’aquesta xacra social des de començament d’any, i 1.336 des que se’n van iniciar els registres l’any 2003. La víctima deixa dos filles menors d’edat òrfenes, que s’afegeixen a 20 menors més que han perdut les seues mares per la violència de gènere aquest 2025.
L’ajuntament de Torrejón de Ardoz va convocar un minut de silenci per mostrar la seua “consternació i màxima repulsa” per aquest nou crim masclista. L’alcalde de la localitat, Alejandro Navarro, va afirmar que aquests actes haurien “d’avergonyir-nos com a societat”.