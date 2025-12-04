POLÍTICA
Junts dona un cop de porta a Sánchez i manté el rebuig al Govern central fins que compleixi
Replica al PP, arran de la petició de suport de la patronal catalana com a mediador, que “només Junts decideix per Junts”. María Jesús Montero espera restablir la confiança amb els de Carles Puigdemont
La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, va explicar ahir que mantenen la seua posició sobre el PSOE, amb el qual van trencar relacions a finals d’octubre, i els va situar a “prendre decisions”. “Hi ha temps per negociar, hi ha temps per complir i hi ha temps per prendre decisions. Nosaltres hem negociat, hem complert i hem pres decisions. A partir d’ara qui ha de prendre decisions és el PSOE”, va recalcar en roda de premsa a la seu central del partit.
Tot això, després que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, assumís dimarts incompliments amb Junts i anunciés un paquet de mesures en matèria local i d’habitatge que demanaven els de Carles Puigdemont.
Després de defensar que els vots de Junts estan al servei dels catalans i no són “a canvi de res”, considera que la decisió de Sánchez de tirar endavant algunes de les qüestions pendents demostra que “no és que no poguessin, és que no volien”. “Tot això, tanmateix, no canvia la nostra posició. Som on érem. L’aprovat ahir (el Consell de Ministres de dimarts) és part del que fa temps que haurien d’haver aprovat, però la llista és llarga”, va assenyalar.
Debilitat política
Segons la seua opinió, el Govern central es troba en una posició de debilitat política perquè, des de l’anunci de la ruptura de relacions, ha perdut votacions com la del sostre de despesa “i només ha pogut tirar endavant algunes iniciatives amb el suport dels seus socis i el PP”.
També va llançar un missatge als populars: “Per Junts decideix Junts”, va dir, després que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, demanés els seus vots a la patronal Foment del Treball, perquè prosperi una moció de censura instrumental contra el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez.
La rèplica
Des del Govern estatal, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, es va mostrar esperançada que “el compliment dels compromisos” de l’Executiu “restableixi la confiança que s’ha perdut amb Junts”.
La també líder del PSOE andalús va coincidir amb les paraules de Pedro Sánchez dimarts que no han estat “diligents” des del Govern espanyol a l’hora de complir els compromisos adquirits amb Junts per continuar avançant en la legislatura, que té l’objectiu, segons va insistir, de conquerir drets i benestar per als ciutadans.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va criticar la “comèdia” de Pedro Sánchez, en la seua relació amb Junts. “Ha perdut el control de la política espanyola, la credibilitat dels ciutadans i ara la dignitat. Implorar a Junts que ara es portarà bé, que complirà el que no ha complert, és una comèdia en què no participarem”, va dir. “Ha de convocar eleccions”, va sentenciar.
D’altra banda, el líder d’ERC, Oriol Junqueras, va demanar al president del Govern central “menys baralles i menys reconciliacions” amb Junts i més complir els seus compromisos, en al·lusió als acords d’investidura, mentre Sumar veu encara marge d’acord amb els de Carles Puigdemont perquè la legislatura avanci. El president de Vox, Santiago Abascal, va afirmar que Junts està fingint una ruptura amb el Govern espanyol i únicament estan “elevant el preu” per tenir a Moncloa un “personatge dèbil” a qui seguir “extorsionant”.