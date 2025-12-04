JUSTÍCIA
El jutge insisteix al PSOE que remeti tot pagament en metàl·lic des del 2017
Els socialistes demanaven presentar només aquells vinculats a Ábalos i Koldo
El jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno va respondre ahir al PSOE i va recalcar que li ha de remetre tots els pagaments en metàl·lic efectuats pel partit entre el 2017 i el 2024, “amb independència del destinatari”, i no només els vinculats a l’exministre José Luis Ábalos i el seu antic assessor Koldo García.
El PSOE va sol·licitar al jutge que aclarís si els pagaments en efectiu que li va requerir el passat 26 de novembre eren els vinculats a aquests dos investigats o si volia tots els efectuats entre aquests set anys –la formació va alertar de les “greus derivacions jurídiques” que suposaria la remissió de la informació.
Moreno va contestar que no procedeix cap aclariment, ja que la seua providència ja és “prou clara”. A més, va considerar que la informació sol·licitada es refereix a qüestions transcendents després de les declaracions als jutjats de figures del partit que no van aclarir l’origen de les quantitats en metàl·lic que tenia el PSOE a la seu per fer front a les compensacions de despeses dels investigats i d’altres possibles beneficiaris.
Judici ajornat
D’altra banda, ahir l’Audiència Provincial de Badajoz va ajornar fins al maig del 2026 el judici contra David Sánchez, germà del president del Govern central, i el secretari general del PSOE d’Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, previst per al febrer. Així, el judici –per prevaricació administrativa i tràfic d’influències– se celebrarà els dies 28 i 29 de maig i l’1, 2, 3, i 4 de juny, després de la sol·licitud de suspensió dels lletrats personats en aquestes actuacions per la coincidència de la data prevista amb altres assenyalaments anteriors.
Un exdirectiu d’Acciona nega que Servinabar cobrés mossegades
L’exdirectiu d’Acciona Justo Vicente Pelegrini va negar ahir en el Tribunal Suprem irregularitats als contractes amb Servinabar, així com que l’empresa vinculada a l’exnúmero 2 del PSOE Santos Cerdán cobrés mossegades del 2%, ja que “es van prestar serveis reals” com la implantació de plans de riscos laborals. Pelegrini va admetre que Cerdán va acudir en ocasions a reunions amb Servinabar al ser un “agent social” navarrès, i el Suprem li va retirar el passaport i li va prohibir sortir d’Espanya.