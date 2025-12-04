Pas endavant per endurir el càstig a la multireincidència amb l’acord de PSOE, PP i Junts
Bildu i Podem rebutgen la reforma
La reforma penal per augmentar el càstig a la multireincidència, que va ser impulsada per Junts i que és una de les exigències al govern de Pedro Sánchez, s’ha aprovat aquest dijous per majoria en la ponència de la Comissió de Justícia del Congrés després d’introduir-se mitja dotzena de canvis que els independentistes han pactat amb PSOE i PP. En canvi, socis de l’Executiu com Bildu i Podemos han fet constar el seu rebuig de la reforma.
Aquesta proposició de llei, que reforma el Codi Penal i la Llei d’Enjudiciament Criminal (LECrim), va ser registrada per Junts el març de l’any passat i va ser presa en consideració sis mesos després, però es va guardar durant mesos en un calaix prorrogant cada setmana el termini de presentació d’esmenes parcials.
El març d’aquest any es van presentar per fi les esmenes, però de nou va entrar en hibernació, i és que els socis d’esquerra del govern central havien fet saber la seua disconformitat amb la reforma, que en canvi sí que demanava el PP.
Cessió del PSOE davant de la ruptura de Junts
Després de la ruptura del diàleg anunciada per Junts, el PSOE va accedir a reprendre la tramitació i aquest dijous s’ha estat discutint en la ponència de la Comissió de Justícia, que es reuneix a porta tancada. Fonts parlamentàries han explicat a Europa Press que en la ponència s’han introduït mitja dotzena d’esmenes transaccionals que Junts ha pactat amb el PSOE, dos d’elles, i també amb el PP, les altres quatre. La redacció resultant ha estat aprovada per majoria, que no unanimitat, ja que almenys Bildu i Podem han manifestat el seu vot en contra. Sumar i ERC es reserven el seu vot per a la comissió.
El següent pas serà debatre l’informe de la ponència en la Comissió de Justícia, ja en sessió pública, el que es calcula per a la setmana del 17 de desembre. I d’allà anirà al pròxim Ple del Congrés, ja sigui al gener o al febrer en reprendre’s.