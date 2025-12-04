POLÍTICA
Pérez Llorca manté en el seu govern vuit dels nou consellers de Mazón
El nou president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha nomenat un Govern valencià format per onze conselleries, dos més que les actuals, de les quals tres tenen el rang de vicepresidències, i manté tots els consellers del seu predecessor, Carlos Mazón, excepte la d’Hisenda i Economia, Ruth Merino.
Crítiques de Compromís
El síndic de Compromís a les Corts, Joan Baldoví, ha criticat que la “nova etapa” del president de la Generalitat valenciana comenci amb “els mateixos” consellers de l’anterior govern. “Continua el Consell de Mazón després de Mazón”, va resumir.
Mentrestant, el Consell General del Poder Judicial ha acordat admetre a tràmit la petició d’empara que va presentar la jutge de Catarroja que investiga la gestió de la dana del 29 d’octubre del 2024, Nuria Ruiz Tobarra, davant de la decisió de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València d’emparar dos advocats de la causa i de demanar-li que deixés d’utilitzar expressions de “descrèdit” cap als esmentats lletrats.