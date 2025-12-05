Detinguda una parella per la mort del fill d’ella, de 4 anys d’edat
Una dona i la seua actual parella van ser arrestats ahir per la mort del fill d’ella –de quatre anys d’edat–, el cadàver del qual va ser trobat dimecres a la nit en una platja del municipi de Garrucha (Almeria). La víctima va ser colpejada al cap amb un objecte contundent com una pedra, segons El Mundo.
L’avís el va donar una tia de la dona, que va rebre un missatge de l’arrestada dient que havia abandonat el nen en una caseta de la platja. Les autoritats van començar la recerca cap a les 22.30 hores de dimecres, i finalment van trobar el cos al voltant de les 23.15.
Violència de gènere
Després de la troballa, els agents van detenir la mare i un home que és la seua actual parella –tot i que no és el pare del petit– i que té vigent una ordre d’allunyament de la dona relacionada amb un episodi de violència de gènere.
Desenes de veïns i autoritats van guardar ahir un minut de silenci a la portes de l’ajuntament de Garrucha, al qual van assistir diversos familiars de la víctima, entre ells l’avi matern del nen.