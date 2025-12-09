POLÍTICA
El Congrés tombarà per segon cop el camí de dèficit del Govern central
L’Executiu tindrà via lliure per elaborar pressupostos adaptant-se als límits imposats per Brussel·les. Previsiblement Junts hi votarà en contra, com PP i Vox
El Congrés debatrà i votarà dijous per segona vegada el camí d’estabilitat per al període 2026-2028, que tot apunta que tornarà a ser rebutjat, una votació que posarà fi als tràmits previs als pressupostos i deixarà via lliure al Govern central per presentar els comptes del 2026. El camí d’estabilitat, que conté els objectius de dèficit i deute per al sector públic i les seues diferents administracions, és un requisit previ a l’elaboració dels comptes, que s’han d’adaptar a aquests límits per garantir que compleixen les metes fiscals pactades amb Brussel·les.
El Govern espanyol ja va aprovar un camí d’estabilitat a mitjans de novembre, però va ser rebutjat al Congrés amb els vots en contra de PP, Vox, Junts i UPN, que van criticar que conduïa a un augment de la despesa i, en el cas de la formació independentista, que fixava un repartiment del dèficit injust per a comunitats autònomes i ajuntaments. La setmana passada, en compliment de la llei d’estabilitat, el Govern central va tornar a aprovar el camí –amb les mateixes xifres que el primer– i previsiblement tornarà a ser rebutjat, ja que Junts manté la seua ruptura amb els socialistes malgrat els intents d’acostament per part de l’Executiu central. En cas que es produeixi aquest rebuig, entraran en vigor els objectius inclosos en el pla fiscal estructural remès a Brussel·les l’any passat, que són els mateixos a nivell global però amb un repartiment diferent, més estricte per a les comunitats autònomes. En concret, el camí proposat permet a les comunitats autònomes un dèficit del 0,1% del PIB cada any, però si decau hauran de tancar en equilibri pressupostari, per la qual cosa perdran un marge de despesa de 5.485 milions d’euros en el període 2026-2028 que podria aprofitar l’administració central.
En qualsevol cas, amb aquesta votació, sigui quin sigui el resultat, es tanquen els tràmits previs als comptes i el Govern central estarà en condicions de presentar el projecte de pressupostos per al 2026, que ja acumula mesos de retard. No obstant, per poder tirar-los endavant haurà de comptar amb el suport de la majoria del Congrés, una tasca que li sembla pràcticament impossible. El de dijous serà l’últim ple que se celebri aquest any 2025.
Nogueras: “Davant d’incompliments el més útil és plantar-se”
La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, va reafirmar ahir la ruptura de la seua formació amb el Govern espanyol assegurant que “davant els incompliments del PSOE el més útil és plantar-se”. En una entrevista al diari La Vanguardia, la juntaire va asseverar que la decisió del seu partit és clara i ferma i va afegir que “qui no ha explicat quina decisió pren davant d’aquesta situació és el PSOE”. “Tant de bo el problema de Junts sigui que hem d’explicar què fem en un nou escenari si s’aplica l’amnistia, el català és llengua oficial a Europa, Catalunya té competències d’immigració o s’aprova una llei contra la multireincidència”, va dir. Així mateix, va assegurar que “no hi haurà pressupostos generals el 2026 perquè no s’han pagat els del 2024, ni els del 2023, ni els del 2022”.