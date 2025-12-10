POLÍTICA
La Moncloa aprova un aval davant d’impagaments de renda al lloguer
Amb l’objectiu de facilitar l’accés a l’habitatge a joves i persones vulnerables
El Consell de Ministres va aprovar ahir un reial decret en el qual s’estableix la regulació d’una cobertura per als propietaris davant d’eventuals impagaments de rendes per a contractes de lloguer d’habitatges a joves i persones vulnerables. L’objectiu d’aquesta cobertura, que era una de les reclamacions de Junts al Govern central i que serà gestionada per les comunitats autònomes, és facilitar l’accés a l’habitatge a aquests col·lectius, va explicar l’Executiu de l’Estat. Per poder-hi accedir, els llogaters hauran de complir els següents requisits: firmar un contracte amb menors de 35 anys o persones vulnerables (segons el que estableixi cada autonomia), cobrar una renda del lloguer que no superi l’índex estatal de referència i dipositar la fiança legal obligatòria del contracte de lloguer, així com les seues actualitzacions, i subscriure amb l’arrendatari el compromís relatiu a l’aval al lloguer, d’acord amb el model aprovat per l’Administració. Juntament amb aquestes condicions, les comunitats podran fixar criteris addicionals si així ho consideren, ja que seran elles les que gestionin aquests avals. Les compensacions a què dona cobertura l’aval contemplen l’impagament de rendes de lloguer, així com els danys causats a l’habitatge o el cost dels subministraments deguts. Els beneficiaris d’aquesta mesura, que hauran d’estar al corrent de les seues obligacions tributàries i de Seguretat Social, seran les persones llogateres dels habitatges o bé les comunitats si aquestes han subscrit una assegurança amb les persones llogateres. La cobertura, la línia pressupostària de la qual encara no s’ha aprovat ni s’ha especificat l’import amb què comptarà, estarà limitada a eventuals impagaments i danys generats als contractes vigents a 30 de gener del 2025. Paral·lelament, es va aprovar un reial decret que modifica l’estatut de l’entitat estatal de sòl Sepes per transformar-la en l’acabada de batejar empresa pública Casa 47. Per a això, es preveu una inversió de 13.000 milions en deu anys per elevar el parc públic d’habitatge fins al 8 per cent.