JUSTÍCIA
Detinguda la “lampista” del PSOE Leire Díez per contractes públics
La Guàrdia Civil també arresta l’expresident de la SEPI, que va treballar a Servinabar. El Suprem avala el processament d’Ábalos i Koldo per les mascaretes
La Guàrdia Civil va detenir ahir l’exmilitant i considerada “lampista” del PSOE Leire Díez i l’expresident de la Societat Espanyola de Participacions Industrials (SEPI) Vicente Fernández en un procediment relacionat amb irregularitats en contractacions públiques. Tots dos van ser arrestats per una causa que se segueix a l’Audiència Nacional en coordinació amb la Fiscalia Anticorrupció, i en la qual les diligències es troben sota secret sumarial.
Leire Díez ja està imputada per suborn i tràfic d’influències per presumptes maniobres contra la Fiscalia i alts caps de la Guàrdia Civil amb els quals, segons el jutge, pretenia malbaratar investigacions judicials, mentre que Vicente Fernández va treballar a Servinabar, empresa investigada en el cas Koldo, després de dimitir el 2019 com a president de la SEPI per un presumpte cas de manipulació del qual va ser absolt.
La portaveu del PSOE, la lleidatana Montse Mínguez, va recalcar que Díez ja no és militant del partit i va demanar deixar treballar a la Justícia.
Cop a Ábalos
D’altra banda, el Tribunal Suprem va avalar ahir la decisió del magistrat Leopoldo Puente de processar l’exministre José Luis Ábalos i l’exassessor Koldo García per presumptes irregularitats en els contractes de mascaretes que va adjudicar Transports durant la pandèmia. Així ho van acordar els magistrats del TS en una resolució en la qual desestimen els recursos que van presentar Ábalos i Koldo –els dos en presó preventiva des del 27 de novembre–, al considerar que “no és pronosticable ni en la més optimista de les previsions” que les diligències reclamades per Ábalos “enfonsin” els indicis que els han atansat a la banqueta. La Fiscalia demana 24 anys de presó a Ábalos, 19 i mig a Koldo i 7 a l’empresari Víctor de Aldama.
D’aquesta manera, la Mesa del Congrés va suspendre l’exministre dels seus drets i deures parlamentaris després de la decisió del Suprem. Ábalos –diputat del Grup Mixt– havia sol·licitat autorització a la Mesa per poder participar telemàticament des de la presó –que hauria suposat un fet històric– en les votacions que tindran lloc avui a la Cambra Baixa, entre les quals la dels objectius de dèficit. L’extitular de Transports no podrà votar en el ple i deixarà de rebre les percepcions econòmiques pròpies de la condició del diputat.