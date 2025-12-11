CARIB
La filla de Machado recull en el seu nom a Oslo el Nobel de la Pau
Ana Corina Sosa, filla de l’opositora María Corina Machado, va rebre finalment ahir en nom seu el Premi Nobel de la Pau 2025, guardó entregat en una cerimònia a Oslo a la qual la política no va poder arribar a temps per causes no especificades després de viatjar des de Veneçuela i sense que transcendissin els detalls de la seua ruta per motius de seguretat.
Així, va expressar la seua “profunda gratitud” pel guardó entregat a la seua mare i va afirmar que, gràcies a aquest premi, “la lluita de tot un poble per la veritat, la llibertat, la democràcia i la pau és reconeguda arreu del món”, abans d’agregar que l’opositora “vol viure en una Veneçuela lliure i mai no desistirà en aquest afany”, per la qual cosa tornarà “molt aviat” al país, després de desplaçar-se en les últimes hores a Noruega, on encara no ha arribat.
Per la seua part, el president del Comitè Noruec del Nobel, Jorgen Watne Frydnesel, va criticar la repressió a Veneçuela i va exigir a Nicolás Maduro la seua renúncia com a president de Veneçuela i que reconegui els resultats electorals.