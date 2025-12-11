SEGRE

La filla de Machado recull en el seu nom a Oslo el Nobel de la Pau

La filla de María Corina Machado va recollir el guardó en nom seu. - OLE BERG-RUSTEN / NTB / DPA

Redacció

Ana Corina Sosa, filla de l’opositora María Corina Machado, va rebre finalment ahir en nom seu el Premi Nobel de la Pau 2025, guardó entregat en una cerimònia a Oslo a la qual la política no va poder arribar a temps per causes no especificades després de viatjar des de Veneçuela i sense que transcendissin els detalls de la seua ruta per motius de seguretat.

Així, va expressar la seua “profunda gratitud” pel guardó entregat a la seua mare i va afirmar que, gràcies a aquest premi, “la lluita de tot un poble per la veritat, la llibertat, la democràcia i la pau és reconeguda arreu del món”, abans d’agregar que l’opositora “vol viure en una Veneçuela lliure i mai no desistirà en aquest afany”, per la qual cosa tornarà “molt aviat” al país, després de desplaçar-se en les últimes hores a Noruega, on encara no ha arribat.

Per la seua part, el president del Comitè Noruec del Nobel, Jorgen Watne Frydnesel, va criticar la repressió a Veneçuela i va exigir a Nicolás Maduro la seua renúncia com a president de Veneçuela i que reconegui els resultats electorals.

