TRIBUNALS
L’Audiència Nacional accepta que testifiqui Villarejo en el cas Pujol
Una neta de l’expresident va “descobrir” els diners a Andorra poc abans de la confessió del seu avi. Illa es va reunir divendres amb l’exlíder de CDC a Pedralbes
El tribunal de l’Audiència Nacional que jutja la família Pujol pel seu presumpte enriquiment il·lícit ha acceptat “molt condicionadament” que testifiquin cinc policies, entre els quals el comissari jubilat José Manuel Villarejo, relacionats amb l’anomenada operació Catalunya.
La sala que jutja l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol i els seus set fills, juntament amb una desena d’empresaris, per l’origen de la fortuna oculta a Andorra va resoldre ahir les qüestions prèvies al·legades per les defenses, que van demanar la nul·litat de la causa per l’operació Catalunya i la prescripció de bona part dels delictes.
El tribunal addueix que no pot resoldre sobre la nul·litat perquè és una qüestió que requereix un “examen profund” degudament “contextualitzat”, però per analitzar-la accepta que declarin els agents de la “policia patriòtica”, testimonis que en el seu dia va rebutjar.
D’altra banda, la Sala d’Apel·lació de l’Audiència Nacional va acordar absoldre Villarejo pels treballs portats a terme per a Repsol i La Caixa amb la finalitat d’obtenir informació de l’expresident de Sacyr Luis del Rivero, al considerar prescrits els delictes pels quals havia estat condemnat a 8 anys de presó. A més, en la sessió d’ahir va declarar Núria Pujol, filla de Jordi Pujol Ferrusola –el primogènit de la família– i de la seua exdona, Mercè Gironès, que va manifestar que sabia que el seu pare “feia negocis” però que no els coneixia perquè no li “interessava”. El fiscal li va preguntar sobre una donació per import de 585.000 euros que presumptament va rebre el 2014 del seu pare. El mateix dia en què la filla del matrimoni va rebre els diners, va comprar un pis a Barcelona a una societat propietat de Pujol Ferrusola –una dada que ella desconeixia– per un preu acordat de 495.000 euros, segons va declarar Núria Pujol davant el tribunal a l’Audiència. En un altre ordre de coses, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es va reunir divendres passat al Palau de Pedralbes amb Jordi Pujol per interessar-se pel seu estat de salut després de la pneumònia que va suposar el seu ingrés hospitalari a les portes del judici contra la seua família.