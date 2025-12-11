El Suprem envia a judici Ábalos i Koldo García pel cas de les mascaretes i els manté a la presó
Pels delictes d’integració en organització criminal; suborn continuat, actiu i passiu; ús d'informació privilegiada, aprofitament d’informació privilegiada; tràfic d’influències, malversació de fons públics; falsedat en document oficial i prevaricació
El magistrat del Tribunal Supremo Leopoldo Pont ha acordat l’obertura de judici oral contra l’exministre José Luis Ábalos, el seu exassessor Koldo García –que seguiran en presó preventiva– i contra l’empresari Víctor de Aldama per presumptes comissions irregulars en contractes de màscares.
Puente ha dictat un acte en el que els envia a judici pels delictes d’integració en organització criminal; suborn continuat, actiu i passiu; ús d’informació privilegiada, aprofitament d’informació privilegiada; tràfic d’influències, malversació de fons públics; falsedat en document oficial i prevaricació.
A més, els imposa 60.000 euros de fiança a fi d’assegurar les responsabilitats pecuniàries que poguessin ser-los imposades i els adverteix que, en cas de no presentar-la en el termini de cinc dies, els seran embargats béns en prou quantitat per assegurar l’esmentada suma.
L’instructor acorda mantenir les mesures cautelars que pesen sobre els tres acusats. D’aquesta forma, l’exministre i el seu exassessor continuaran en presó preventiva, en la qual van ingressar el passat 27 de novembre, i Víctor de Aldama continuarà amb les seues compareixences quinzenals, retirada del passaport i prohibició de sortir del país.