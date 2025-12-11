SEGRE

FISCALIA

Teresa Peramato promet el càrrec com a nova fiscal general

Peramato jura el seu càrrec en presència del rei i del president. - EFE/CHEMA MOYA

Peramato jura el seu càrrec en presència del rei i del president. - EFE/CHEMA MOYA

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Teresa Peramato Martín va prometre ahir el seu càrrec davant del rei com a nova fiscal general de l’Estat, en substitució d’Álvaro García Ortiz, condemnat a dos anys d’inhabilitació per revelació de secrets, en un acte celebrat al palau de la Zarzuela. Peramato ha ocupat càrrecs com el de fiscal delegada per a la Secció de Violència Sobre la Dona a la Fiscalia Provincial de Madrid o fiscal de Sala contra la Violència sobre la Dona.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking