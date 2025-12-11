FISCALIA
Teresa Peramato promet el càrrec com a nova fiscal general
Teresa Peramato Martín va prometre ahir el seu càrrec davant del rei com a nova fiscal general de l’Estat, en substitució d’Álvaro García Ortiz, condemnat a dos anys d’inhabilitació per revelació de secrets, en un acte celebrat al palau de la Zarzuela. Peramato ha ocupat càrrecs com el de fiscal delegada per a la Secció de Violència Sobre la Dona a la Fiscalia Provincial de Madrid o fiscal de Sala contra la Violència sobre la Dona.