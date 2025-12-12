CORRUPCIÓ
L’UCO arresta Antxon Alonso, propietari de Servinabar i soci de Santos Cerdán
La Guàrdia Civil escorcolla diverses empreses públiques i la seu de Forestalia a Saragossa. En la mateixa actuació que ha acabat amb les detencions de Leire Díez i l’expresident de la SEPI. El Suprem envia a judici l’exministre i Koldo García
L’UCO de la Guàrdia Civil va detenir dimecres Antxon Alonso, considerat soci en l’empresa Servinabar de l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán, en la mateixa operació en la qual van ser arrestats l’exmilitant del PSOE Leire Díez i l’expresident de la SEPI Vicente Fernández per presumptes irregularitats en contractes públics.
En aquesta operació, que dirigeix sota secret el jutjat central d’instrucció número 6 de l’Audiència Nacional en coordinació amb la Fiscalia Anticorrupció, l’UCO va practicar 19 escorcolls en diverses províncies, entre les quals Madrid, Sevilla i Saragossa. En aquesta última va entrar a la seu de l’empresa Forestalia, coneguda a Lleida per polèmics projectes per a línies de molt alta tensió (MAT). Entre les seus d’empreses públiques escorcollades destaquen Enusa, en la qual va treballar Leire Díez, SEPI, Sepides i Mercasa.
S’ investiga els tres detinguts, que seran posats demà a disposició judicial, per presumptes delictes de prevaricació, malversació, tràfic d’influències i organització criminal, segons van informar fonts jurídiques.
Alonso ja era investigat al Suprem per la relació amb la presumpta trama de corrupció en què estaria implicat Santos Cerdán, amb el qual va firmar una escriptura de compravenda pel 45% de les accions de Servinabar, si bé l’exdirigent socialista assegura que no es va fer efectiva.
Segons l’últim informe de l’UCO al Suprem, Cerdán, a través de Servinabar, es quedava amb un 2% de cada adjudicació a Acciona, que té exdirectius investigats per la presumpta relació amb la trama del cas Koldo, i que suposadament aconseguiria contractes per mitjà de la “indeguda influència” de l’exdirigent socialista.
Detingut l’amo de Plus Ultra
D’altra banda, la Policia va detenir ahir l’amo de Plus Ultra, Julio Martínez, i el director executiu, Roberto Roselli, després d’accedir a la seu de l’aerolínia a la recerca de documents per possible blanqueig de capitals. És una investigació diferent de la que s’adreça contra l’exmilitant socialista Leire Díez.
❘ madrid ❘ Claudia Montes, coneguda com Miss Astúries, ha aportat al Senat una sèrie de proves que corroborarien que va mantenir una relació molt propera amb l’exministre de Transports, José Luis Ábalos, actualment en presó preventiva pel cas Koldo. Entre la documentació, consta un fitxer d’àudio en el qual es desenvolupa una conversa entre Montes i el mateix Ábalos amb data del passat 4 de juliol, segons publica el diari La Razón. En l’àudio, Ábalos es refereix a la interlocutòria del jutge Leopoldo Puente, en la qual s’atribueixen presumptes quantitats de diners entorn d’un milió d’euros, que justificaven l’entrada a presó de l’exsecretari d’organització del PSOE, Santos Cerdán. “Ni el jutge es creu aquesta quantitat de diners”, afirma Ábalos, que assegura a Montes que “deuen ser més (diners)”. “No pot ser que algú es corrompi per aquesta merda de diners, havent donat 500 milions (en adjudicacions d’obra pública presumptament manipulades a l’empresa Acciona). “I és que és veritat. Si tu dones 500 milions, que menys a emportar-te, home, l’1%, que són 5 (milions) ja”, assegura el ministre en la conversa, segons publica l’esmentat diari. El que va ser també secretari d’Organització del PSOE posa a més com a exemple la trama de comissions il·legals a Catalunya, el conegut com cas del 3% protagonitzat per càrrecs del partit Covergència Democrática de Catalunya (CDC): “Si parlem dels catalans, del 3%, estem parlant de 15 (milions)”.
Mentrestant, el magistrat del Tribunal Suprem Leopoldo Puente ha acordat l’obertura de judici oral contraÁbalos, el seu exassessor Koldo García –els qui seguiran en presó preventiva– i contra l’empresari Víctor de Aldama per presumptes comissions irregulars en contractes de mascaretes durant la pandèmia de la covid-19. La decisió del magistrat permetrà al Suprem jutjar-lo per les presumptes irregularitats a Transports, encara que l’exdirigent socialista renunciï a la seua acta de diputat.
Dimiteix el senador del PSOE Javier Izquierdo, denunciat per assetjament
Javier Izquierdo, senador per Valladolid i secretari d’Estudis i Programes de l’executiva federal del PSOE, va presentar ahir la renúncia a tots els seus càrrecs, al·legant motius “personals”. La dimissió es produeix després d’una denúncia per assetjament contra ell, enmig d’una onada de denúncies per aquesta raó dins del partit. Izquierdo, un dels pocs membres de l’equip que va acompanyar el president del Govern central després de les primàries del 2017, portava més d’una dècada en política i ocupava diversos llocs en comissions parlamentàries. També va ser secretari general del PSOE a Valladolid i ha exercit càrrecs als congressos federals del partit.
La trama d’hidrocarburs es va infiltrar en diversos ministeris
La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha assenyalat els empresaris Víctor de Aldama i Claudio Rivas com a presumptes capitostos de la trama d’hidrocarburs vinculada a Villafuel que investiga l’Audiència Nacional, indicant que no només hauria aconseguit infiltrar-se a la cúpula del ministeri de Transports de José Luis Ábalos, sinó també a les carteres d’Indústria, Comerç i Turisme i Transició Ecològica i Repte Demogràfic. En un informe, l’UCO creu que Rivas va destinar “un milió d’euros a comprar la voluntat” d’Ábalos perquè intercedís en el seu favor en l’obtenció d’una llicència que finalment no va aconseguir.