El fred s’acarnissa amb els palestins a Gaza
Almenys 14 gazians han mort des de dijous pel temporal que fustiga l’enclavament, tant pel col·lapse d’edificis a causa de les pluges com per fred, segons el recompte dels dipòsits de cadàvers de l’enclavament, els equips d’ambulàncies i hospitals i el servei d’emergències de Defensa Civil. Ahir van morir dos nens més per causes relacionades amb el fred, segons van reportar els hospitals locals. Ambdós menors se sumen a la mort dijous d’una bebè de vuit mesos al sud de Gaza la mort del qual per hipotèrmia. L’Unicef va denunciar l’empitjorament de les condicions de vida “insuportables” per l’arribada de l’hivern, especialment amb les fortes pluges dels últims dies. Fins ara, la causa de morts més gran durant el temporal ha estat l’ensorrament d’edificis. Després de més de dos anys de bombardejos contra Gaza, molts eren vulnerables a col·lapsar.