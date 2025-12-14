POLÍTICA
Bielorússia indulta el premi Nobel de la Pau Alés Bialiatski
El president de Bielorússia, Aleksandr Lukaixenko, va declarar ahir l’indult per a 123 presos polítics, entre els quals el premi Nobel de la Pau, Alés Bialiatski, després que els Estats Units aixequessin les seues sancions contra l’exportació bielorussa de mineral de potassa. Bialiatski és el fundador de l’ONG del Centre de drets humans Viasna, especialitzada en el seguiment de la situació a Bielorússia, i va ser aquest organisme el que va confirmar l’alliberament. A més, també van ser posats en llibertat l’exvicepresident de la Federació Internacional per als Drets Humans (FIDH), Valiantsin Stefanovich, i l’advocat Uladzimir Labkovich. El premi Nobel va ser condemnat a deu anys de presó per un tribunal de Minsk el 2023. El va condemnar per contraban i pertinença a un grup criminal organitzat.