Cau una facció de la banda dels Trinitaris a Catalunya
L’operació acaba amb dinou detinguts. Entre altres delictes se’ls vincula amb almenys cinc tirotejos a Barcelona
Els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional donen per desmantellada una facció de l’organització criminal dels Trinitaris instal·lada a Catalunya, després d’una operació iniciada el passat 2 de desembre que va acabar amb dinou detinguts d’entre 18 i 49 anys. Entre els arrestats es troba un dels líders a nivell europeu i un dels caps a Catalunya. Segons van detallar ahir els dos cossos, durant el dispositiu conjunt van intervenir cinc armes de foc, nombroses armes blanques, drogues, 30.000 euros en efectiu, material informàtic i telefònic i simbologia associada a la banda dels Trinitaris, que investiguen per diversos assalts violents per encàrrec, dos temptatives d’homicidi i tràfic de drogues.
L’operació policial es va portar a terme a Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Cubelles i Salou, i durant la qual es van escorcollar disset habitatges i tres locals vinculats als investigats. A més, amb la col·laboració de funcionaris de presons, es van escorcollar set cel·les i tres presons on estaven reclosos provisionalment alguns membres del grup per delictes anteriors.
La facció desmantellada està vinculada almenys amb cinc assalts violents amb armes de foc, com un tiroteig del passat 8 de juny a l’Hospitalet de Llobregat, amb un ferit greu, o el de la passada nit de Sant Joan al polígon de Montigalà, a Badalona, on van obrir foc contra diverses persones per robar-los cadenes i joies, amb dos ferits per arma de foc i un per arma blanca.
La investigació va arrancar el mes de febrer passat, arran d’una temptativa d’homicidi derivada d’un robatori amb violència amb arma de foc a l’Hospitalet, en què es va detenir una persona que va intervenir en el tiroteig. Després d’aquest episodi violent, els investigadors van poder destapar, identificar i escapçar aquesta facció, que està presumptament relacionada amb robatoris amb violència i intimidació, dos temptatives d’homicidi i tràfic de drogues.