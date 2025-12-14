POLÍTICA
El jutge deixa en llibertat Leire Díez, l’expresident de la SEPI i el soci de Cerdán
Els prohibeix sortir d’Espanya, els retira el passaport i els imposa compareixences quinzenals davant el jutjat. Els tres van ser arrestats dimecres per presumptes irregularitats en contractes públics. Després de ser denunciat per assetjament sexual i laboral, tot i que seguirà com a primer edil
El jutge de l’Audiència Nacional Antonio Piña va acordar ahir deixar en llibertat amb mesures cautelars l’exmilitant socialista Leire Díez, l’expresident de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) Vicente Fernández i l’empresari Antxon Alonso, soci de l’exdirigent socialista Santos Cerdán, investigats per presumptes irregularitats en adjudicacions de contractes públics. Després de ser arrestats aquest dimecres, els tres van comparèixer davant del magistrat, que va atendre la petició de la Fiscalia Anticorrupció i els va deixar en llibertat provisional amb la prohibició de sortir del país, la retirada del passaport i l’obligació de comparèixer cada quinze dies al jutjat. Díez, que ha sortit de l’Audiència Nacional amb el rostre completament cobert, i Antxon Alonso es van acollir al seu dret a no declarar a l’estar la causa sota secret, mentre que Vicente Fernández va negar haver participat en cap irregularitat en contractes públics.
La causa se centra en presumptes manipulacions en contractes públics que es podrien remuntar als anys 2021 i 2022, segons les fonts consultades. La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha practicat aquesta setmana una vintena d’escorcolls i requeriments d’informació en el marc d’aquesta investigació. Així mateix, l’UCO ha acudit en els últims dies a demanar informació a la SEPI o a Correus, i escorcollat la seu d’Enusa, empresa pública dependent de la primera i en la qual Díez va estar contractada com a responsable de comunicació. Aquesta és la segona investigació que l’exmilitant socialista té oberta, a l’estar també imputada per presumpte suborn i tràfic d’influències davant de les sospites que va maniobrar juntament amb un empresari a la recerca d’informació compromesa de fiscals i comandaments de l’UCO per provar de “malbaratar” investigacions.
Cas Plus Ultra
En llibertat amb mesures cautelars també van quedar l’amo de l’aerolínia Plus Ultra, Julio Martínez, i el seu director executiu, Roberto Rosellini, després de ser arrestats aquesta setmana en una operació oberta per un presumpte delicte de blanqueig de capitals. Els dos van comparèixer, juntament amb dos investigats més que també van ser detinguts en l’operació, davant del titular del Jutjat d’Instrucció 13 de Madrid, que es trobava de guàrdia i qui va decretar per a ells la prohibició de sortir del país, la retirada del passaport i l’obligació de comparèixer setmanalment al jutjat.
La jutge Esperanza Collazos investiga una denúncia de la Fiscalia Anticorrupció que apunta tant a l’“ús indegut” dels 53 milions d’euros que el Govern central va concedir en forma de rescat en pandèmia com al presumpte blanqueig de fons públics i d’or de Veneçuela a diversos països.
L’alcalde d’Almussafes i vicesecretari provincial del PSPV-PSOE de València, Toni González, va anunciar ahir la seua dimissió de “tots els càrrecs orgànics” al PSPV i va sol·licitar la seua suspensió de militància al PSOE, però continuarà com a edil al grup mixt. Després de les acusacions d’assetjament sexual i laboral presentades contra ell, González va afirmar en un comunicat que amb aquesta decisió podrà defensar la seua “honorabilitat” davant de “la denúncia falsa que he rebut sense que això suposi un perjudici al partit que m’ho ha donat tot, en el qual milito des de fa dècades i que porto en el més profund del meu cor”. Així mateix, va manifestar que continua treballant a l’alcaldia des del grup mixt municipal “encapçalant el govern local i fent realitat el projecte a què els veïns i veïnes d’Almussafes van donar suport massivament a les urnes”. No obstant, el PSPV-PSOE, en coordinació amb la direcció federal del PSOE, li va exigir que entregui la seua acta de regidor i la constitució d’una gestora en l’agrupació municipal de la localitat. “La direcció dels socialistes valencians davant de qualsevol conducta masclista, i en qualsevol context, sempre ha tingut i tindrà la mateixa resposta: donar suport a les víctimes i tolerància zero”, va manifestar la direcció del PSPV.
La caiguda de l’exassessor de Moncloa Paco Salazar acusat d’assetjament sexual ha donat inici a un degoteig de denúncies i dimissions de dirigents i càrrecs a diferents nivells del PSOE, que ha garantit que reforçarà els seus protocols i serà implacable amb aquests comportaments.
Els socis del Govern li exigeixen “canvis i contundència”
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar), va tornar ahir a urgir al PSOE “una remodelació en profunditat” del Govern perquè la legislatura pugui continuar, a més de prioritzar l’agenda social. Un canvi que la Moncloa va descartar divendres al·legant que els casos de corrupció i assetjament no afecten cap ministre. També el president del PNB, Aitor Esteban, va advertir que “o el PSOE aconsegueix aturar aquesta hemorràgia d’escàndols o el president Sánchez haurà de convocar eleccions ja, perquè així no es pot aguantar any i mig”. “No té gaire bona pinta. No em jugaria els diners que el Govern espanyol aguanti fins al 2027”, va asseverar.
Feijóo acusa Sánchez d’“encobrir l’assetjament i la corrupció”
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va titllar ahir de “cínic” i “hipòcrita” el president del Govern central, Pedro Sánchez, per haver provat d’“encobrir” els “corruptes” i “masclistes” que hi ha a les seues files i es va preguntar “fins on arriba la degeneració al PSOE”. Durant un míting a Càceres, Feijóo va denunciar que el PSOE és un partit “degenerat”, “a imatge i semblança” d’una persona que “se l’ha apropiat”, amb referència a Sánchez, a qui va recriminar que també vol apropiar-se del país i de les institucions. Davant d’aquesta situació que afecta el PSOE, “qualsevol president hauria dimitit i hauria demanat perdó”, li va recriminar.