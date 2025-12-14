POLÍTICA
Xile elegeix avui nou president amb l’ultra Kast com a favorit
Xile es prepara per votar avui en la segona volta de les eleccions presidencials amb l’ultradretà José Antonio Kast com a clar favorit i amb l’esquerrana Jeannette Jara a l’espera de revertir els pessimistes pronòstics en contra seu. Més de 15,7 milions de xilens estan cridats a les urnes per escollir el successor del progressista Gabriel Boric en uns comicis en els quals hi ha molt poc ambient electoral, amb poca propaganda als carrers i amb els ciutadans més pendents de les vacances de Nadal que de les paperetes. Totes les enquestes publicades abans de l’inici de la veda electoral i les que circulen de manera clandestina pronostiquen una clara victòria de Kast sobre Jara, encara que la incògnita és en el marge del triomf, ja que alguns sondejos indiquen que podria ser de fins a 18 punts. D’aquesta diferència dependrà el marge de maniobra que pugui tenir l’ultradretà durant els següents anys per poder tirar endavant un programa polític en el qual s’imposa la “mà dura” per a qüestions de seguretat i migració i la baixada d’impostos. Kast, de 59 anys, ha centrat la seua campanya a agitar el fantasma de la immigració irregular, principalment la que arriba des de Veneçuela, prometent deportacions massives, un cos policial que persegueixi migrants o no permetre a aquestes persones l’accés a serveis bàsics.