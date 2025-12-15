POLÍTICA
El cap dels bisbes demana a Sánchez “qüestió de confiança, moció de censura o eleccions”
El president li exigeix respectar el resultat electoral i el desafia a presentar-se als comicis. Les paraules d’Argüello generen enrenou entre els socis de govern i l’oposició i divideixen l’Església. El líder socialista admet haver “comès errors” en els casos d’assetjament sexual del PSOE
El president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha instat el Govern espanyol a afrontar la seua situació actual, sense pressupostos i amb casos de corrupció i assetjament, amb “una qüestió de confiança, una moció de censura o anar a eleccions”. Una declaració que va fer en una entrevista publicada ahir a La Vanguardia, en què va assegurar que “la situació està més bloquejada que al juliol, amb una legislatura sense pressupost”, de manera que “reitero el que vaig dir al juliol: qüestió de confiança, moció de censura o donar la paraula a la ciutadania, és a dir, el que preveu la Constitució”.
Les paraules d’Argüello van generar malestar entre els membres de la Conferència Episcopal i el president de l’Executiu, Pedro Sánchez, li va respondre que “hi ha una quarta opció, respectar el resultat encara que no t’agradi. També l’animo al següent: si es vol presentar a unes eleccions, té l’associació ultradretana Abogados Cristianos, que es presenti i a veure quin resultat treu”, va dir el mandatari socialista.
El president dels bisbes espanyols considera que la petició que el Govern central se sotmeti a una qüestió de confiança, una moció de censura o es convoquin eleccions “no trenca cap neutralitat”, ja que “em remeto a la Constitució i els mecanismes que preveu”. No obstant, sí que va descartar un pronunciament col·lectiu com a Conferència Episcopal “perquè en realitat no és un assumpte que hagi estat mai en primera línia de la nostra reflexió, a diferència d’altres qüestions com l’habitatge o la immigració”. Argüello, que és arquebisbe de Valladolid, va reconèixer “relacions tenses” amb el govern pel Valle de los Caídos i la reparació de les víctimes de pederàstia eclesiàstica. De fet, Argüello ja va carregar al juliol contra l’Executiu de Sánchez.
D’altra banda, va afirmar que s’hauria d’aclarir el significat de “nació, nacionalitats i regions”, ja que “és difícil valorar el significat de les diferències que no trenquin ni la llibertat ni la igualtat sense caure al cafè per a tots’.
Sobre la migració, va afegir que “una vegada que algú és entre nosaltres, hem d’acollir-lo, promoure’l, integrar-lo”, i ho veu compatible que l’Estat reguli els fluxos migratoris.
Sánchez va respondre a Argüello que “el temps en què els bisbes interferien en la política va acabar amb la democràcia”. També va opinar que “no deixa de resultar curiós perquè quan governa la dreta no diu que s’avancin les eleccions ni que hi hagi moció de censura ni moció de confiança. Al contrari, el que volen és que es respectin els quatre anys que mana la Constitució”, va afirmar Sánchez. La vicepresidenta, María Jesús Montero, va dir que “com a dona de l’Església progressista demano el president de la Conferència Episcopal que apostati” del que pugui fer, que faci, de José María Aznar.
El president del Govern central, Pedro Sánchez, va admetre ahir que davant dels casos d’assetjament sexual en el PSOE es poden haver “comès errors”, però va subratllar que “val la pena governar, encara que sigui en aquestes circumstàncies” perquè “als espanyols els rendeix, aquest govern”. Així ho va assegurar ahir en un acte de campanya a Càceres, on va reconèixer que “haurem comès errors, com tots, però sempre hem de recordar l’important, i és que tots els drets i totes les llibertats de les dones han vingut de la mà de les dones i del Partit Socialista Obrer Espanyol”. També va remarcar haver actuat amb “contundència” davant de casos d’assetjament o corrupció, a diferència del PP per la seua “connivència” amb els casos a les seues files. Va afegir que “als espanyols els rendeix, aquest govern: els rendeix als jubilats amb pujades de pensions; als joves per les beques; als treballadors amb la pujada de l’SMI; a les dones que pateixen violència de gènere perquè defensem els seus drets i no fem un pas enrere”.
Per la seua part, la vicesecretària de Regeneració Institucional del PP, Cuca Gamarra, va acusar de cinisme els socis del Govern del PSOE que ara el critiquen, perquè “són ells els que estan mantenint el sanchisme, i per tant són ells els que estan mantenint tota aquesta indignitat de corrupció i tota aquesta indignitat de casos d’assetjament”. Ho va dir en un acte celebrat a Terrassa després d’assistir a l’homenatge al regidor popular de Viladecavalls, Paco Cano, assassinat per la banda terrorista ETA l’any 2000.